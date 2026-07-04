Karar Resmi Gazete'de! EPDK ve Ulaştırma Bakanlığı'na yeni atamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026/155 ve 2026/156 sayılı kararlar kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliklerine ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine yeni isimler atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliklerine yeni isimler atanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinde de değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/155 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Ahmet Çağrı Çiçek, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliklerine atandı. Atamalar, 4628 sayılı Kanun ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca gerçekleştirildi.

2026/156 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı kapsamında ise Ahmet Hamdi Atalay, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri gereğince Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Söz konusu atama kararları, 3 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.