Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelinin olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, yüksek hızla araç kullandığı ve ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmayı sürdürdüğü gerekçesiyle "olası kast" hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, sanık Hasbaş'ın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Kazaya karışan araçta ayrıca açık ve kapalı alkollü içecekler bulunduğu belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, eski Görele Belediye Başkanı'nın yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan Tuana Elif Gülüşan Torun'a şüpheli Adem Hasbaş'ın kullandığı aracın çarptığı, ağır yaralanan Torun'un kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Mart 2026'da yaşamını yitirdiği belirtildi.

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede (Foto: AA)

"ARACI BEN KULLANAYIM" TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Dosyada yer alan ifadelere göre, araçtaki yolculardan Yusuf Hasbaş'ın olay öncesinde sürücü Adem Hasbaş'a "Aracı ben kullanayım" teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.

Savcılık, bu durumun sanığın riskin farkında olduğunu gösteren önemli unsurlardan biri olarak değerlendirdi. Soruşturma kapsamında incelenen verilere göre sanığın kazadan önce de yüksek hızla araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmayı sürdürdüğü, bu nedenle "olası kast" hükümlerinin uygulanması gerektiği vurgulandı.

Edinilen bilgilere göre savcılık, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını da talep etti. Süreçte alkol düzeyi, hız, yolcunun uyarısı ve olay öncesindeki davranışların birlikte değerlendirileceği öğrenildi.

İddianamede ayrıca olayın toplumda oluşturduğu infial, kamu vicdanını rencide eden niteliği ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak şüpheli hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması istendi.

Tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkındaki davanın Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesinin ardından görülmeye başlanması bekleniyor.

TACİZ DAVASI İLE ÖLÜM ARASINDAKİ BAĞLANTI TARTIŞILIYOR

Tuana Elif Torun'un ölümü kamuoyunda yalnızca bir trafik kazası olarak değil, aynı zamanda eski Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede hakkında yürüyen cinsel taciz davasıyla bağlantılı olup olmadığı yönünden de tartışılıyor.

Ailenin avukatları ve bazı kamuoyu temsilcileri, taciz davasının ardından genç kızın baskı ve şantaj iddialarıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerken, kazanın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan iddianamede, olayın münferit bir trafik kazası olarak meydana geldiği, şüphelinin Tuana Elif Gülüşan Torun'u takip ettiğine, olay yerine yönlendirdiğine veya üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine yönelik herhangi bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

Buna karşılık savcılık, kazanın oluş şekli ile şüphelinin olay öncesi ve sonrasındaki davranışlarını birlikte değerlendirerek dosyanın "taksirle öldürme" kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine vardı.

İddianamede, Adem Hasbaş'ın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, alkollü şekilde araç kullanmayı sürdürdüğü, olay öncesinde yüksek hızla seyrettiği, yanında bulunan kişinin direksiyonu devralma teklifini kabul etmediği ve kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.