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Tuana Elif Torun'un ölümünde iddianame hazır: Sürücüye "olası kastla öldürme" suçundan hapis talebi

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Tuana Elif Torun'un ölümünde iddianame hazır: Sürücüye "olası kastla öldürme" suçundan hapis talebi

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, sürücü Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderdi.

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasının mağduru olduğu belirtilen 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına yönelik soruşturma tamamlandı. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücü Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan iddianame hazırladı.

Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelinin olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, yüksek hızla araç kullandığı ve ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmayı sürdürdüğü gerekçesiyle "olası kast" hükümlerinin uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

Tuana Elif Torun'un cenazesinden bir kare (Foto: AA)Tuana Elif Torun'un cenazesinden bir kare (Foto: AA)

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMAYI TAMAMLADI

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Mart 2026'da Görele ilçesinde meydana gelen ve 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına dair soruşturmayı tamamladı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, eski Görele Belediye Başkanı'nın yargılandığı cinsel taciz davasının mağduru olan Tuana Elif Gülüşan Torun'a şüpheli Adem Hasbaş'ın kullandığı aracın çarptığı, ağır yaralanan Torun'un kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 30 Mart 2026'da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şüpheli Adem Hasbaş'ın olay sırasında Adli Tıp Kurumu uygulamasına göre 1,97 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi.

"OLASI KASTLA ÖLDÜRME" SUÇUNDAN İDDİANAME

Başsavcılık, tutuklu şüpheli Adem Hasbaş hakkında 1 Temmuz 2026 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "olası kastla öldürme" suçundan iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianame, Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 2026/127 esas numarasıyla değerlendirmeye alındı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, sanık Hasbaş'ın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Kazaya karışan araçta ayrıca açık ve kapalı alkollü içecekler bulunduğu belirtildi.

CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede (Foto: AA)CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede (Foto: AA)

"ARACI BEN KULLANAYIM" TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Dosyada yer alan ifadelere göre, araçtaki yolculardan Yusuf Hasbaş'ın olay öncesinde sürücü Adem Hasbaş'a "Aracı ben kullanayım" teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi.

Savcılık, bu durumun sanığın riskin farkında olduğunu gösteren önemli unsurlardan biri olarak değerlendirdi. Soruşturma kapsamında incelenen verilere göre sanığın kazadan önce de yüksek hızla araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmayı sürdürdüğü, bu nedenle "olası kast" hükümlerinin uygulanması gerektiği vurgulandı.

Edinilen bilgilere göre savcılık, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını da talep etti. Süreçte alkol düzeyi, hız, yolcunun uyarısı ve olay öncesindeki davranışların birlikte değerlendirileceği öğrenildi.

İddianamede ayrıca olayın toplumda oluşturduğu infial, kamu vicdanını rencide eden niteliği ve suçun işleniş şekli dikkate alınarak şüpheli hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması istendi.

Tutuklu bulunan Adem Hasbaş hakkındaki davanın Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesinin ardından görülmeye başlanması bekleniyor.

TACİZ DAVASI İLE ÖLÜM ARASINDAKİ BAĞLANTI TARTIŞILIYOR

Tuana Elif Torun'un ölümü kamuoyunda yalnızca bir trafik kazası olarak değil, aynı zamanda eski Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede hakkında yürüyen cinsel taciz davasıyla bağlantılı olup olmadığı yönünden de tartışılıyor.

Ailenin avukatları ve bazı kamuoyu temsilcileri, taciz davasının ardından genç kızın baskı ve şantaj iddialarıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerken, kazanın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini savunuyor.

Öte yandan iddianamede, olayın münferit bir trafik kazası olarak meydana geldiği, şüphelinin Tuana Elif Gülüşan Torun'u takip ettiğine, olay yerine yönlendirdiğine veya üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine yönelik herhangi bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

Buna karşılık savcılık, kazanın oluş şekli ile şüphelinin olay öncesi ve sonrasındaki davranışlarını birlikte değerlendirerek dosyanın "taksirle öldürme" kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine vardı.

İddianamede, Adem Hasbaş'ın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu, alkollü şekilde araç kullanmayı sürdürdüğü, olay öncesinde yüksek hızla seyrettiği, yanında bulunan kişinin direksiyonu devralma teklifini kabul etmediği ve kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Olay yerinde dikkat çeken tespitler (Foto: DHA)Olay yerinde dikkat çeken tespitler (Foto: DHA)

ARAÇTA ALKOL BULGULARI VE 34 METRELİK FREN İZİ

İddianamede yer alan olay yeri inceleme tutanaklarına göre, kazaya karışan araç olay yerinde terk edilmiş halde bulundu.

Araçta yapılan incelemede sağ torpido üzerinde yarım kalmış içki bulunan küçük kadeh, sağ paspas üzerinde dolu bira kutuları, el freni yanında açılmamış bira şişesi ve vites kolu yanında açılmamış bira kutusu tespit edildi.

Olay yerinde ayrıca çarpma noktasından sonra başlayan 34 metrelik fren izi bulunduğu, aracın sol şeridi kapatacak şekilde durduğu, sağ ön sinyalinin kırıldığı, sağ dikiz aynasının yerinde olmadığı, sağ çamurluk ile kapı arasında göçük oluştuğu ve ön camın sağ tarafının kırıldığı kaydedildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SANİYE SANİYE İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında olay yeri ile tarafların kaza öncesindeki hareketlerine dair güvenlik kamerası kayıtları da incelendi.

Kamera çözümlemelerine göre Tuana Elif Gülüşan Torun'un saat 22.10 sıralarında evinden tek başına çıkarak sahil istikametine yürüdüğü, devlet karayolundan karşıya geçmek istediği sırada kazanın meydana geldiği belirlendi.

Şüpheli Adem Hasbaş'ın kullandığı aracın ise olaydan kısa süre önce Yakamoz Büfe önünden ayrıldığı, Mebus Şevket Bey Caddesi üzerinden Trabzon istikametine ilerlediği ve saat 22.18.38'de Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarptığı tespit edildi.

Tuana Elif Torun (Foto: ahaber.com.tr)Tuana Elif Torun (Foto: ahaber.com.tr)

TANIK: "140-150 KİLOMETRE HIZLA GİDİYORDU"

İddianamede, şüpheliyle olay günü birlikte olduğu belirtilen Mehmet Ali Emanet'in ifadelerine de yer verildi.

Emanet, Adem Hasbaş ile birlikte alkol aldıklarını, daha sonra araçla yola çıktıklarını, Hasbaş'ın aracı 140-150 kilometre hızla kullandığını ve alkollü şekilde araç kullanması nedeniyle korkarak araçtan indiğini anlattı.

Dosyaya giren telefon görüşmesinde ise Adem Hasbaş'ın, "Kaza yaptım, bir kıza çarptım, korkuyorum" dediği belirtildi.

ADLİ TIP RAPORU VE SAVCILIĞIN DEĞERLENDİRMESİ

Adli Tıp raporunda, Tuana Elif Gülüşan Torun'un ölümünün genel beden travmasına bağlı servikal vertebra, kaburga ve ekstremite kırıkları ile birlikte gelişen beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği tespit edildi.

İddianamede, şüphelinin 1,97 promil alkollü olmasına rağmen araç kullandığı, araç kullanırken alkol almaya devam ettiğine ilişkin bulgular bulunduğu, hız limitlerine uymadığı, seyir halinde telefon görüşmeleri yaptığı ve güvenlik donanımı sınırlı bir aracı kendi sürüş becerisine güvenerek kullandığı belirtildi.

Savcılık, tüm bu koşullarda ölümle sonuçlanabilecek bir kazanın meydana gelebileceğini öngörmesine rağmen araç kullanmayı sürdürdüğü gerekçesiyle şüphelinin "olası kast" kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

KAMUOYUNDA YANIT BEKLEYEN SORU

Tuana Elif Torun'un ölümü sıradan bir trafik kazası mı, yoksa tüm yönleriyle aydınlatılması gereken şüpheli bir olay mı?

Mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni delillerin, hem kazanın oluş şekli hem de taciz davasıyla olası bağlantılar konusunda kamuoyundaki soru işaretlerine açıklık getirmesi bekleniyor.

DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

  • Sürücü Adem Hasbaş'ın olay sırasında Adli Tıp raporuna göre 1,97 promil alkollü olduğu tespit edildi.
  • Kazaya karışan araçta açık ve kapalı alkollü içecekler bulundu.
  • Sanığın olay öncesinde de yüksek hızla araç kullandığı belirlendi.
  • Araçtaki yolculardan biri, sürücüye "Aracı ben kullanayım." teklifinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi.
  • Savcılık, sanığın ölüm sonucunu öngörmesine rağmen araç kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle "olası kast" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
  • Sürücü Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan iddianame düzenlendi.
  • Savcılık, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.
  • Dosya, Tuana Elif Torun'un ölümü ile eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki cinsel taciz davası arasındaki olası bağlantılar yönünden de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
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