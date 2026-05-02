CHP’li Hasbi Dede’nin telefon incelemesi ele verdi! Suça kızını da alet etti | Mide bulandıran mesajlar ortaya çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Giresun'da Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, 16 yaşındaki Elif Tuana Torun'a yönelik cinsel taciz suçundan aldığı 1 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçeleri ve dijital inceleme raporları gün yüzüne çıktı. Mahkeme dosyasına giren teknik veriler, Dede'nin "Mesajları kızım attı" şeklindeki savunmasını çürüten çarpıcı detayları ortaya koyarken, kadınlara attığı mesajlar adeta mide bulandırdı.

Giresun'da belediye çalışanı Nuray Torun'un 16 yaşındaki kızı Elif Tuana'yı taciz ettiği gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin telefonunda yapılan inceleme, olayın gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Hasbi Dede, Tuana'ya mesajı kendisinin değil kızının attığını öne sürmüştü.

Ancak telefon incelemesinde Dede'nin telefonundan, 8 Şubat gecesi Tuana'ya Instagram üzerinden ilk mesajın atıldığı saat 03.22'den sadece 3 dakika önce 03.19'da kimliği tespit edilemeyen bir kadının durumuna bakıldığı ortaya çıktı.

Böylece, Hasbi Dede'nin o gece telefonuna dokunmadığı iddiası ve kızı A.B. Dede'nin, babasının suçunu üstlenmek için mesajları kendisinin attığını yönündeki iddiası çürütüldü. Davada, Dede'nin kızı da 'suçu üstlenme' suçundan 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Öte yandan Hasbi Dede'nin telefon incelemesinde 5 kadınla cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraflar da tespit edildi. Dede'nin telefonunda "Av Merve Usta, Çiğdem, Fatma Şentürk Solist, Kurtarıcam ve Esra Hnm Ankara" isimleriyle kayıtlı kadınlarla yaptığı yazışmalarda Dede'nin "Bu gece sesini duymak istiyorum", "Bakireysen yapmam", "En sevdiğim, siyah", "Kaçta otelde olursun?" ve "Özledin mi peki?" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN KARARA İTİRAZ: CEZA ÜST SINIRDAN BELİRLENMELİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hasbi Dede'nin 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan yargılandığı davada verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası kararına itirazda bulunacak. Bakanlık kaynakları, "Mahkeme üst sınırdan verseydi ceza 4.5 yıla kadar çıkabilirdi. Cezanın üst sınırdan belirlenmesi gerektiği yönünden karara itiraz edeceğiz" dedi.

KADEM ise, taciz skandalı sonrası geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Elif Tuana Torun'la ilgili açıklamasında, "Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" açıklaması yaptı.

DEDE'NİN TELEFONUNDAN KADINLARA OLAN MESAJLAŞMALARI ÇIKTI

WhatsApp verileri üzerinde yapılan analizde, Tuana'nın hesabında belirli bir kullanıcıyla yapılan konuşmanın "gizli/silinmiş" olarak işaretlendiği tespit edildi. Mesaj içeriklerine ulaşılamasa da sistem kayıtları, Tuana ile geçmişte iletişim kurulduğunu gösterdi. Ayrıca teknik verilerde yer alan bazı bilgiler, taraflar arasında mesajlaşma ya da arama gerçekleştiğine işaret etti.

Raporda, Tuana'nın WhatsApp hesabının birden fazla cihazda kullanıldığına dair bulgular da yer aldı. Farklı cihazlara ait veri izleri tespit edilirken, kullanıcıya ait bazı bilgilerin standart kayıt düzeninden farklı şekilde işlendiği değerlendirildi.

Öte yandan, "companion_devices.db" adlı dosyada yapılan incelemede geçmişe ait 27 cihaz kaydının silinmiş olduğu belirlendi. Hesabın en son 15 Eylül 2025'te Windows işletim sistemine sahip bir cihazda aktif olduğu, oturumların manuel olarak kapatılmadığı ve bağlantıların düzensiz aralıklarla gerçekleştiği ifade edildi.

Cihazda yapılan detaylı incelemelerde, farklı kadınlarla yapılan yazışmalara ait ekran görüntüleri ve çeşitli fotoğrafların da bulunduğu belirlendi. Rehberde kayıtlı bazı kişilerle özel içerikli mesajlaşmaların yer aldığı, bu kişilere ait görsellerin de cihazda saklandığı öğrenildi.

"AZ KALDI SENİ YOLLAMAYA AYYAŞ BAŞKAN"

Bunun yanı sıra, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadına ait olduğu düşünülen video ve görsellerde yer alan bazı ifadeler de dikkat çekti. Video da "Az kaldı seni yollamaya ayyaş başkan" yazdığı görüldü.

İŞTE O MİDE BULANDIRAN MESAJLAR...

