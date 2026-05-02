CHP’li Hasbi Dede’nin telefon incelemesi ele verdi! Suça kızını da alet etti | Mide bulandıran mesajlar ortaya çıktı

KADEM ise, taciz skandalı sonrası geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Elif Tuana Torun'la ilgili açıklamasında, "Bu süreç, çocukları dijital ortamda hedef alan saldırılara karşı korumanın hayati önemini bir kez daha ortaya koymuştur" açıklaması yaptı.

DEDE'NİN TELEFONUNDAN KADINLARA OLAN MESAJLAŞMALARI ÇIKTI WhatsApp verileri üzerinde yapılan analizde, Tuana'nın hesabında belirli bir kullanıcıyla yapılan konuşmanın "gizli/silinmiş" olarak işaretlendiği tespit edildi. Mesaj içeriklerine ulaşılamasa da sistem kayıtları, Tuana ile geçmişte iletişim kurulduğunu gösterdi. Ayrıca teknik verilerde yer alan bazı bilgiler, taraflar arasında mesajlaşma ya da arama gerçekleştiğine işaret etti.

Raporda, Tuana'nın WhatsApp hesabının birden fazla cihazda kullanıldığına dair bulgular da yer aldı. Farklı cihazlara ait veri izleri tespit edilirken, kullanıcıya ait bazı bilgilerin standart kayıt düzeninden farklı şekilde işlendiği değerlendirildi.