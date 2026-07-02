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Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat

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Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat

Yurt genelinde etkisini günlerdir sürdüren bunaltıcı sıcak hava dalgası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sistemiyle birlikte sıcaklıklar birçok bölgede hissedilir derecede düşecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların da etkili olması bekleniyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde termometreler rekor seviyelere yaklaşırken, Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle 29 il için turuncu ve sarı alarm verildi. Uzmanlar, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti. Hafta sonu beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor.

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 1

İSTANBUL KAVRULACAK, SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar dünden itibaren düşüşe geçse de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artıyor. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının 32 derece olacağı bildirildi. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 28 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 2

KRONİK HASTALAR VE YAŞLILAR DİKKAT!
Uzmanlar, güneş çarpması riskine karşı özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların bu saatlerde güneşten korunması gerektiği belirtiliyor.

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 3

SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde günlerdir hayatı olumsuz etkileyen kavurucu sıcak dalgasının ardından 5 günlük kritik hava tahmin raporunu yayınladı. Hava tahmin haritalarına göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşerken, gök gürültülü sağanak yağışlar neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak.

2 Temmuz Perşembe hava tahmin haritası2 Temmuz Perşembe hava tahmin haritası

2 TEMMUZ PERŞEMBE: SICAKLIK TEPE NOKTASINDA

Haftanın en sıcak günlerinden biri yaşanırken Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yüksek sıcaklık göstergeleri etkisini sürdürüyor. Ancak serinleten hava dalgasının ilk işaretleri Marmara'nın batısı (Trakya ve İstanbul çevresi) ile İç Ege'de (Kütahya, Afyonkarahisar civarı) gök gürültülü sağanak yağışlar şeklinde kendini göstermeye başladı.

3 Temmuz Cuma hava tahmin haritası3 Temmuz Cuma hava tahmin haritası

3 TEMMUZ CUMA: YAĞIŞ ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR

Cuma günü itibarıyla yağışlı hava dalgası iç kesimlere doğru ilerleyecek. Marmara Bölgesi'nin tamamı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz şeridi gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek.

4 Temmuz Cumartesi hava tahmin haritası4 Temmuz Cumartesi hava tahmin haritası

4 TEMMUZ CUMARTESİ: HAFTA SONU SAĞANAK ALARMI

Hafta sonunun ilk gününde yağışlar yurdun çok büyük bir bölümünü esir alacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde (Toroslar mevkii) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar haritaya yansıdı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

5 Temmuz Pazar hava tahmin haritası5 Temmuz Pazar hava tahmin haritası

5 TEMMUZ PAZAR: YAĞIŞ TÜM YURDA YAYILIYOR

Sıcaklık düşüşünün ve yağışın en etkili olduğu gün pazar günü olacak. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritada, Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları ve Doğu Anadolu'nun en uç kısımları hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kavurucu sıcaklar yerini tamamen serin ve yağışlı bir havaya bırakacak.

6 Temmuz Pazartesi hava tahmin haritası6 Temmuz Pazartesi hava tahmin haritası

6 TEMMUZ PAZARTESİ: YAĞIŞ DOĞUYA KAYIYOR, BATI RAHATLIYOR

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş yurdun doğusuna doğru kaydırıyor. Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde devam ederken; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yağışlar kesilecek ve yerini parçalı bulutlu, serin bir havaya bırakacak.

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 34°C

Parçalı ve az bulutlu

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla açık, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 31°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 6

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 37°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 26°C

Parçalı ve az bulutlu

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 7

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS 27°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 40°C

Az bulutlu ve açık

Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat - 8

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