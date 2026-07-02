Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat
Yurt genelinde etkisini günlerdir sürdüren bunaltıcı sıcak hava dalgası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonundan itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava sistemiyle birlikte sıcaklıklar birçok bölgede hissedilir derecede düşecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların da etkili olması bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere birçok ilde termometreler rekor seviyelere yaklaşırken, Avrupa üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle 29 il için turuncu ve sarı alarm verildi. Uzmanlar, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti. Hafta sonu beklenen yağışlarla birlikte sıcaklıkların bir miktar düşmesi bekleniyor.
İSTANBUL KAVRULACAK, SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar dünden itibaren düşüşe geçse de yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık artıyor. İstanbul'da bugün parçalı bulutlu havanın etkili olması beklenirken, hava sıcaklığının 32 derece olacağı bildirildi. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 28 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
KRONİK HASTALAR VE YAŞLILAR DİKKAT!
Uzmanlar, güneş çarpması riskine karşı özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların bu saatlerde güneşten korunması gerektiği belirtiliyor.