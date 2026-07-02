Kavurucu sıcaklara ara! Meteoroloji haritayı paylaştı: O güne dikkat

Sıcaklık düşüşünün ve yağışın en etkili olduğu gün pazar günü olacak. Meteoroloji tarafından paylaşılan haritada, Güneydoğu Anadolu'nun güney sınırları ve Doğu Anadolu'nun en uç kısımları hariç, Türkiye'nin neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kavurucu sıcaklar yerini tamamen serin ve yağışlı bir havaya bırakacak.

Hafta sonunun ilk gününde yağışlar yurdun çok büyük bir bölümünü esir alacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in iç kesimlerinde (Toroslar mevkii) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar haritaya yansıdı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve sıcak hava etkisini sürdürmeye devam edecek.

Yeni haftanın ilk gününde yağışlı sistem etkisini yavaş yavaş yurdun doğusuna doğru kaydırıyor. Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde devam ederken; Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yağışlar kesilecek ve yerini parçalı bulutlu, serin bir havaya bırakacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batı kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 34°C

Parçalı ve az bulutlu