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CHP ilçe başkanı ve oğlu fotokapana yakalandı! Ele geçirilenler 'pes artık' dedirtti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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CHP ilçe başkanı ve oğlu fotokapana yakalandı! Ele geçirilenler 'pes artık' dedirtti

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ekili kenevirlerin bakımını yaparken fotokapana yakalanan CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A. gözaltına alındı.

FOTOKAPANA YAKALANAN CHP İLÇE BAŞKANI VE OĞLUNA GÖZALTI

Çüngüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ormana yerleştirilen fotokapan görüntülerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve ekili alanın sulanarak bakımının sürdürüldüğü tespit edildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

Soruşturmada CHP İlçe Başkanı Seyit Akdağ ile oğlu Z.A. gözaltına alındı. Aramalarda 10 kök kenevir, 14 tohum yatağı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 38 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA

OĞLU SUÇU ÜSTLENDİ

Z.A. ifadesinde kenevirleri kendisi için ektiğini, babasının ekimle ilgisinin bulunmadığını söyledi. Seyit Akdağ ise ruhsatsız tabancanın, hayatını kaybeden babasından kaldığını kaydetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit Akdağ ile Z.A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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