CHP Milletvekili Özgür Özel'in Financial Times’ta yayımlanan yazısı A Haber’de değerlendirildi. Gazeteci Abdülkadir Selvi ve uzman konuklar, yazının NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye’nin dış politika pozisyonuna etkisini tartıştı. Selvi, Özel'in yazısıyla "beni kullanın" mesajı verdiğini savunurken, bu yaklaşımın milli iradeyi hedef aldığını ifade etti.

ÖZEL TÜRK TİPİ DİPLOMASİSİNDEN RAHATSIZ MI? CHP Milletvekili Özgür Özel'in Financial Times gazetesinde yayımlanan makalesi ve Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden ifadeleri siyasetin gündemine bomba gibi düştü.

Özgür Özel'e A Haber'de tepki: Milli iradeye saygısızlık (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Gazeteci Abdülkadir Selvi, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı değerlendirmelerde, Özel'in dış güçlere yönelik "beni kullanın" mesajı verdiğini ve milli iradeyi hedef aldığını vurguladı. Selvi, "hayatı durduracak eylemler" söyleminin ise bir siyasi parti değil, örgüt lideri refleksi olduğunu ifade etti. Batıya Özel şikayet! BATI'YA "ÖZEL" ŞİKAYET!

Özgür Özel'in çıkışını sert bir dille eleştiren Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Çok talihsiz bir açıklama. Yani NATO üzerinden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışıyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Bakın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye diplomasinin merkezi konumunda olacak. Daha görünür olacak, Türkiye tartışılacak. Tam bir dönemde, böyle bir dönemde ex-CHP Genel Başkanı'na yakışan şu olurdu: 'Türkiye'de bu NATO zirvesinin toplanması tarihi öneme haizdir, Türkiye buna katkı yapabilir' denilebilirdi. Ama onu değil, Türkiye'yi şikayet etmeyi tercih etti." sözleriyle tepkisini dile getirdi. Selvi, dünya liderlerinin Erdoğan'a yönelik övgülerini hatırlatarak, "Trump 'O benim yakın dostumdur, güçlü bir adam, onu çok seviyorum' diye açıklama yaptığı bir dönemde; NATO Genel Sekreteri'nin, özellikle Rutte'nin savunma sanayimize yönelik önemli değerlendirmelerinin olduğu bir dönemde; yani Trump Türkiye'yi takdir ediyor, Rutte Türkiye'yi takdir ediyor ama bir dönem CHP Genel Başkanlığı yapan, şimdi ex-Genel Başkan, o Türkiye'yi şikayet ediyor." şeklinde konuştu.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) BATI'YA ŞİKAYET, MANDACI ZİHNİYET

Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Yani himaye ve manda kabul edilemez diyen Atatürk'ün partisinden birisi, bir önceki Genel Başkanı diyor ki 'beni kullanın'. Yani 'ben' diyor 'Moskova'ya da Pekin'e de sırt çevirebiliriz ve sizin menfaatlerinizi ben daha iyi korurum'. Sen öncelikli olarak Türkiye'nin menfaatlerini düşünmek durumundasın." ifadelerini kullandı.

"SİYASİ PARTİ Mİ, ÖRGÜT MÜ?"

Özgür Özel'in eylem tehditlerine yönelik eleştirilerini sürdüren Selvi ise bu söylemi örgüt diline benzeterek, "Sen bir siyasi parti misin, bir örgüt mü? Bir örgüt lideri refleksiyle zaten hareket ediyor. Ama geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu bu hatayı yaptı. Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Kanal İstanbul ihalesine girmemesi için yabancılara mektup yazdı. Erdoğan'ı sen şikayet ediyorsun da Erdoğan o koltuğa babasının evinden mi geldi oturdu? Erdoğan'ı bu millet seçti." dedi.

"MİLLİ İRADEYE VE DEMOKRASİYE SAYGISIZLIK"

Konuşmasının sonunda seçim sonuçlarını ve milli iradeyi hatırlatan Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı ülkenin sembolüdür, ülkeyi temsil eder ve milli iradeyi temsilen orada oturuyor. Sen milletinin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı yabancılara şikayet ediyorsun. Milli iradeye saygısızlık yapıyorsun. Ki kapsayıcılık noktasında dünyanın belki de en kapsayıcı olan sandık sonuçları Türkiye'de kayda geçiriliyor. 27 milyon 800 bin oy almış, anasının ak sütü gibi helal oylarla gelmiş oraya oturmuş. Sen Türkiye'deki milli iradeyi ve demokrasiyi yabancılara şikayet ediyorsun." ifadelerini kullandı.