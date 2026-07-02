Külliye'de önemli kabul: Başkan Erdoğan İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı'nı kabul etti.

Kabulün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Yiğitbaşı, İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek talimatlarını aldığını belirtti.

Yiğitbaşı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tevdi edilen bu görevi büyük bir emanet ve sorumluluk olarak görüyor, kendilerine şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni görevini büyük bir sorumluluk olarak gördüğünü vurgulayan Yiğitbaşı, Mustafa Çiftçi'nin liderliğinde devlete ve millete hizmet yolunda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.