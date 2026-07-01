Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı! 1.038 aday başarılı oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, 2025 ve soru iptali sonrası yeniden değerlendirilen 2024 sınav süreçleri kapsamında toplam 1.038 adayın mülakatlarda başarılı olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakim ve savcı yardımcılığı mülakat sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Gürlek, yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye ve adalet hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Buna göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın ardından yapılan mülakatlarda;

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı için 850 aday,

Avukat-adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı için 99 aday,

İdari yargı hakim yardımcılığı için 50 aday başarılı oldu.

Öte yandan, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan yazılı yarışma sınavında bir sorunun iptal edilmesi sonrası mülakata katılan adaylardan ise;

Adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı için 33 aday,

Avukat-adli yargı hakim ve savcı yardımcılığı için 4 aday,

İdari yargı hakim yardımcılığı için 2 aday mülakatı geçti.

Böylece her iki sürecin sonunda mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038 oldu.

Sonuçların Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sayfasından erişime açıldığını belirten Bakan Gürlek, yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan adayları tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Akın Gürlek açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.