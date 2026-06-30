Türkiye-AB hattında kritik temas! Vize ve gümrük birliği masada

Görüşmelerde ekonomik ve ticari iş birliği, bağlantısallık, göç, güvenlik ile dış ve güvenlik politikasındaki ortak sınamalar ele alınırken, mevcut iş birliğinin karşılıklı fayda temelinde daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılık yinelendi. Taraflar, bölgesel istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgularken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs meselesine ilişkin çabalarına destek verdiklerini ifade etti. AB tarafı ise genişleme süreci kapsamında hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, temel hakların korunması ve yüksek demokratik standartların sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Fotoğraflar, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından alınmıştır.

Görüşmelerde Ukrayna, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler de değerlendirildi. Taraflar, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek ile uluslararası hukuka dayalı adil ve kalıcı barış hedefini paylaştıklarını belirtti. Güney Kafkasya'da bölgesel barış, bağlantısallık, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak ve birbirini tamamlayıcı adımların destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik ve savunma alanındaki diyalog ve iş birliğinin NATO'yu tamamlayıcı nitelikte güçlendirilmesinin önemine işaret edilirken, Gümrük Birliği'nin uygulanmasının iyileştirilmesi ve modernizasyonuna yönelik hazırlıkların sürdürülmesi konusunda ortak irade ortaya konuldu. Taraflar ayrıca, Türkiye'nin Tek Avro Ödeme Alanı'na (SEPA) olası katılımının sağlayacağı faydalara dikkat çekti.