Milli basının kalesi Turkuvaz Medya’ya sinsi kumpas! Hedef Başkan Erdoğan

Milli ve yerli duruşun Türkiye'deki en önemli kalesi olan Turkuvaz Medya Grubu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak'ı hedef alan, akıllara zarar bir algı operasyonu ve sinsi bir "sahte bayrak" kumpası deşifre oldu! Kirli odaklar tarafından fonlanan enformasyon savaşlarına karşı yerli ve milli hafızanın korunması noktasında bir kalkan görevi üstelenen Turkuvaz Medya'ya yönelik bu alçak saldırının perde arkasını, Sabah gazetesinin güçlü kalemleri Hilal Kaplan ve Salih Tuna bugünkü köşelerinde tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Operasyon aparatlarının Turkuvaz Medya üzerinden yaymaya çalıştığı "Sözcü gazetesini dağıtıyorlar, gizli ortaklar" yalanının arkasındaki cehaleti ve kötü niyeti tek tek deşifre eden Kaplan, Basın Kanunu'nun 23. maddesini hatırlattı. Yasalara göre dağıtım şirketlerinin, mahkemece verilmiş resmi bir yasaklama kararı olmadığı sürece, ücreti mukabilinde her süreli yayını dağıtmak zorunda olduğunun altını çizdi. Bu durumun ticari veya siyasi bir tercih değil, kaçınılması imkansız bir hukuki zorunluluk olduğunu belirten Kaplan; bu açık yasal zorunluluğu bir "ortaklık" gibi pazarlayan kirli zihniyetin, Albayrak ailesi üzerinden doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını ve onu yalnızlaştırmayı amaçladığını aktardı.

Sinsi kumpasın bir diğer boyutunu ise Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Bir Tuzak Bozucu" başlıklı yazısıyla kaleme aldı. Hakikati kendi kirli emellerine alet eden münafık karakterlerin ve "uyuyan hücre" gibi operasyon vaktini bekleyen dijital figürlerin toplum hafızasını nasıl zehirlemeye çalıştığını anlatan Tuna, bu kumpasların hiçbirinin tesadüf olmadığını vurguladı.

Türkiye'de ne zaman bir bozgunculuk, siyasi çeteleşme, mandacı zihniyet ya da FETÖ vari bir sızma girişimi yaşansa, bu şer odaklarının ilk hedefinin her zaman Turkuvaz Medya ve Serhat Albayrak olduğunu belirten Salih Tuna, bu durumun bir tesadüf değil, şeref madalyası olduğunu ifade etti. Tuna; AK Parti'yi içeriden kemirmek isteyenlerin ve sosyolojiyi zehirlemeye çalışanların milli medyanın amiral gemisine saldırmasının asıl sebebinin, Turkuvaz Medya'nın kurulan tüm bu sinsi tuzakları yerle yeksan eden "tuzak bozucu" duruşu olduğunu kaydetti.

Milli iradenin sesi olan Turkuvaz Medya'ya saldıranların maskesi bir kez daha düşmüş, Albayrak ailesi üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef alan sahte bayrak operasyonu, hakikatin duvarına çarparak paramparça olmuştur.

İŞTE SABAH GAZETESİ YAZARI SALİH TUNA'NIN "BİR TUZAK BOZUCU" BAŞLIKLI YAZISI