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MHP Lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MHP Lideri Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar

CANLI | Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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CANLI | Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları...

Toplantımızın hayırlara vesileme olmasını temenni ediyorum. Bizleri takip eden izleyen vatandaşlarımıza şükranlarımızı iletiyorum. Şerefli bir hayatın mücadelesini veren tüm kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Sizlerle bir araya gelmekten bahtiyarlık duyuyorum. Hepinizi hürmetle kucaklıyorum.

Uluslararası nizam hamlelerin yalnızca masa üzerinde yapılmadığı bir durum ortaya çıkmıştır. Gözü dönmüş şer odaklarının gizli ajandaları ortaya çıkmaktadır. Bölgenin göğsüne hançer gibi saplanmış siyonist odak, barışa engel olmaktadır ve çıkar sağlamaya çalışmaktadır. Barış iklimini baltalamak isteyen ajanlar sahnede. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır.

"ANKARA'DA YAPILACAK NATO ZİRVESİ ÖNEMLİ BİR TOPLANTIDIR"
Karadeniz'de sular durulmuyor. Ukrayna ve Rusya savaşı da bölgesel istikrarın önünde engel olarak da durmaktadır. Ne zaman barışı esintisi olsa başka olaylar gelişmektedir. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi önemli bir toplantıdır. Stratejik akıl kendini gösterecektir. NATO Türkiye için bir biat merkezi değildir.

Türk ordusu büyük bir ordudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimizi selamlıyorum.

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