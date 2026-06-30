Bursa'da borç kavgası kanlı bitti! Borcunu ödeyeceğini söyledi, karnından bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yaşındaki Melih Y., 4 bin lira borcunu istediği 35 yaşındaki arkadaşı Burak D. tarafından bıçaklandı. Karın bölgesinden yaralanan Melih Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin Melih Y.’yi borcunu ödeyeceği vaadiyle cadde üzerindeki bir apartmana çağırdığı öğrenildi.