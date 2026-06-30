Bursa'da borç kavgası kanlı bitti! Borcunu ödeyeceğini söyledi, karnından bıçakladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 33 yaşındaki Melih Y., 4 bin lira borcunu istediği 35 yaşındaki arkadaşı Burak D. tarafından bıçaklandı. Karın bölgesinden yaralanan Melih Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin Melih Y.’yi borcunu ödeyeceği vaadiyle cadde üzerindeki bir apartmana çağırdığı öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 33 yaşındaki Melih Y., 4 bin lira alacağını istemek için buluştuğu 35 yaşındaki arkadaşı Burak D. tarafından bıçaklandı.
BORCUNU ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEYİP APARTMANA ÇAĞIRDI
Olay, saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre Melih Y., daha önce Burak D.'ye verdiği 4 bin lira borcu geri istedi. Borcunu ödeyeceğini söyleyen Burak D., Melih Y.'yi cadde üzerindeki bir apartmana çağırdı.
ARKADAŞINI KARNINDAN BIÇAKLADI
Apartman girişinde buluşan ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Yaşanan arbede sırasında Burak D., yanında bulunan bıçakla Melih Y.'yi karın bölgesinden yaraladı.
Kanlar içinde yere yığılan Melih Y. için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
POLİSLER ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Melih Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.