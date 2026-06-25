Rutte'dan NATO Ankara Zirvesi mesajı: Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. (Ankara'da düzenlenecek) Zirve'de büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz. (NATO Ankara Zirvesi) Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişine dikkat çekerek, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin büyük önem taşıdığını söyledi.

Rutte, "Türkiye'nin NATO genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketi var. Zirvede büyük bir savunma sanayisi günü düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Zirvesi'nin önemine vurgu yapan Rutte, "Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısını da öven Rutte, "Türkiye'nin en büyük savunma elektroniği şirketi ASELSAN, İttifakımızın her üyesine fayda sağlayacak olan Türkiye'nin savunma sanayisi devrimine öncülük ediyor." değerlendirmesinde bulundu.