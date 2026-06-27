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CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' kararı sonrası başlayan hesaplaşmada kartlar yeniden dağıtılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma" çıkışının ardından üst düzey isimlerin ihraç dalgası, şimdi de belediye başkanlarına uzandı. Hakkında dosya bulunan başkanlar için kurulan "özel inceleme kurulu" tüm mali hareketleri ve gizli itirafları mercek altına alıyor. Parti kulisleri hareketli: Sırada kim var?

Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla partide gerilim zirveye ulaştı.

CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var? - 1

CHP adeta bölünmenin eşiğine gelirken, Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklardan arınacağız" mesajı yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MYK'dan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı.

CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var? - 2

"Partiyi pavyon masalarına meze ettiler" diyerek Özel yönetimini hedef alan Kılıçdaroğlu, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'i disipline yolladı.

CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var? - 3

İL BAŞKANLARI DA GÖREVDEN ALINDI…

Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma talimatı, il başkanlarına da uzandı. Öyle ki MYK ve PM toplantıları sonrası Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınan isimler arasındaydı.

CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var? - 4

ARINMADA SON HAMLE: BELEDİYELER…

CHP'de son sürat devam eden arınma süreci kapsamında kritik bir adım daha atıldı. Partili kaynaklar, yolsuzluk şüphesiyle hakkında iddianame hazırlanan tüm belediyelere yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğunu belirtti. Geçen hafta itibarıyla mesaiye resmen başlayan kurulun bünyesinde siyasetçi olmadığı vurgulanırken, birçok ismin parti dışından olduğu da aktarıldı.

CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var? - 5

YENİ İHRAÇLAR YAŞANABİLİR

Söz konusu kurulda sabit bir üye sayısı olmadığını ve her toplantıda iddianamelerin kapsamına göre uzman sayısının değişiklik gösterdiğini dile getiren partili kaynaklar, "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar" bilgisini paylaştı. Söz konusu kurul değerlendirmeleri, ilerleyen süreçte partideki yeni disiplin sevkleri konusunda da belirleyici olacak.

CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var? - 6

İKİNCİ AŞAMA DA OLACAK

Kurulda öncelikle iddianamesi hazırlanan belediyeler il il masaya yatırılacak. Mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar tek tek incelenecek. Nihai kanaati de içeren bir rapor oluşturulacak.

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