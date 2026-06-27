CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var?

İL BAŞKANLARI DA GÖREVDEN ALINDI… Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma talimatı, il başkanlarına da uzandı. Öyle ki MYK ve PM toplantıları sonrası Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ve İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınan isimler arasındaydı.

ARINMADA SON HAMLE: BELEDİYELER… CHP'de son sürat devam eden arınma süreci kapsamında kritik bir adım daha atıldı. Partili kaynaklar, yolsuzluk şüphesiyle hakkında iddianame hazırlanan tüm belediyelere yönelik özel bir inceleme kurulu oluşturulduğunu belirtti. Geçen hafta itibarıyla mesaiye resmen başlayan kurulun bünyesinde siyasetçi olmadığı vurgulanırken, birçok ismin parti dışından olduğu da aktarıldı.