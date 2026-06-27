CHP'de arınma seansları! İhraç fırtınası belediyelere sıçradı! Sırada kim var?
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'mutlak butlan' kararı sonrası başlayan hesaplaşmada kartlar yeniden dağıtılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun "arınma" çıkışının ardından üst düzey isimlerin ihraç dalgası, şimdi de belediye başkanlarına uzandı. Hakkında dosya bulunan başkanlar için kurulan "özel inceleme kurulu" tüm mali hareketleri ve gizli itirafları mercek altına alıyor. Parti kulisleri hareketli: Sırada kim var?
Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlık koltuğuna oturmasıyla partide gerilim zirveye ulaştı.
CHP adeta bölünmenin eşiğine gelirken, Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklardan arınacağız" mesajı yayınladı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen MYK'dan Özgür Özel'e yakın 9 isim için ihraç talebi çıktı.
"Partiyi pavyon masalarına meze ettiler" diyerek Özel yönetimini hedef alan Kılıçdaroğlu, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer'i disipline yolladı.