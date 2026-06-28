Balıkesir'de anız yangını! İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi'nde anız yangını meydana geldi. Alevleri gören çevredekiler ihbarda bulunurken, bölgeye gelen ekiplerce yangın daha fazla alana yayılmadan kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Aksakal Mahallesi'nde bulunan anızlık alanda çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.