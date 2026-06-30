Türkiye ile Katar'dan uzayda ortak uydu hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat ile Katar merkezli uydu şirketi Es'hailSat arasında Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusuna yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını bildirdi. Anlaşma, Katar'ın başkenti Doha'da Es'hailSat Başkanı ve CEO'su Ali Ahmed Al-Kuwari ile Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay tarafından imzalandı. Es'hail-3/Türksat-Biruni uydu projesini kapsayan iş birliğiyle iki şirket, kapasite paylaşımı ve ortak ticari büyüme hedefleri doğrultusunda uzun vadeli stratejik ortaklık kurdu. 50 DERECE DOĞU YÖRÜNGESİNDE GÖREV YAPACAK Bakan Uraloğlu, anlaşma hakkında yaptığı yazılı açıklamada "Söz konusu iş birliği Türksat-Biruni'nin ticari kapasitesini güçlendirecek ve Türkiye'nin uydu haberleşme alanındaki küresel etkinliğini daha da artıracak." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Bakan Uraloğlu, Es'hailSat ile imzalanan anlaşma kapsamında, 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacak yüksek veri kapasiteli Ka-Bant Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun kapasitesinin ortak kullanılacağını belirtti. Uraloğlu, "Bu iş birliği ile yalnızca yeni bir uydu projesini hayata geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz." dedi. TÜRKSAT FİLOSUNA YENİ UYDU KAZANDIRACAK Projenin Türksat'a önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız. Böylece Türksat'ın kullanımına sunulacak ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı. KAPASİTE DAHA VERİMLİ KULLANILACAK Uraloğlu, iş birliği kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföylerinin birlikte değerlendirileceğini belirterek, "Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Kapasite kullanımını optimize ederek Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz." diye konuştu. YÖRÜNGE VE FREKANS HAKLARI KORUNACAK Projenin Türkiye'nin sahip olduğu stratejik hakları koruyarak hayata geçirileceğini vurgulayan Uraloğlu, "50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Proje kapsamında herhangi bir hak devri yapılmayacak. Ayrıca fırlatılacak uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de yeni nesil yüksek kapasiteli bir uyduyu filomuza kazandıracağız." ifadelerini kullandı.