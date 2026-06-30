AK Parti'den Özgür Özel'e ortak tepki: "AK Gençlikten siyaset öğrensin"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik açıklamalarına tepkiler büyüyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Gençliğin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset anlayışıyla yetişen özgün bir siyasi ekol olduğunu vurgulayarak Özel'in sözlerine sert tepki gösterdi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de AK Gençliğin milletin değerlerinden, liderinden ve davasından taviz vermeyeceğini belirterek Özel'e yanıt verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik açıklamalarına tepkiler peş peşe gelmeye devam ediyor.

ÖMER ÇELİK: "ÖZGÜR ÖZEL AK GENÇLİKTEN SİYASET ÖĞRENSİN"

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, AK Gençliğin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğini belirtti.

AK Gençliğin bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşıdığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur."

AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI YUSUF İBİŞ'TEN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in, TBMM Grup Toplantısı'nda AK Gençlik ile ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Özel'in AK Gençlik üzerinden siyaset üretme çabasının rutin hale geldiğini belirten İbiş, "Uykuları kaçıyor, kendilerine gelemiyorlar, şirazeleri bozuldu. Gözlerini kapatıyor, uykusundan 'Bir Gençlik Şöleni'ni sayıklayarak uyanıyor. Ne o görüntü akıllarından çıkıyor ne o kalabalıklar. Tam 45 gündür." değerlendirmesinde bulundu.

Özel'in "ülkenin gençliğine, kendi ipini elinde tutan patronlarının Avrupa hayalini anlattığını" ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

"Türk gençliğini tanımıyor. TEKNOFEST kuşağı nedir bilmiyor. KAAN nedir, Bayraktar nedir, TCG Anadolu nedir bilmiyor. Bu topraklarda doğan, büyüyen, yaşayan, çalışan, üreten, kendi idealini, kendi davasını ortaya koyan bir gençliğin var olduğuna inanmıyor. Sayın Özel, bu ülkenin gençliği senden tek bir şeyin cevabını bekliyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına nasıl düşürdüğünü, kongrelerine, kurultaylarına hileyi, hurdayı, yolsuzluğu nasıl bulaştırdığını, hırsızlarla hangi ortaklıkları, hangi birliktelikleri kurduğunu... Boşuna uğraşmayın. Siz gençliği ideolojinizin aparatı olarak tanımlarken, biz gençliği öz güven nesli olarak görüyoruz. İşte tam da farkımız budur. AK Gençlik dün de bugün de yarın da bu milletin değerlerinden, liderinden ve davasından bir adım geri atmaz."

FARUK ACAR: "GELECEK AK GENÇLİĞİNDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Acar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel, Manisa milletvekilliğini unutup kendine 'gölge genel başkanlık' gibi makamlar yakıştırmış olabilir; anlarız. Nasıl olsa CHP'de koltuk kavgaları hiç bitmiyor. Fakat kendi siyasi hesaplarınızı yürütürken AK Gençlik'i hedef almanız, gençlerin tercihlerine duyduğunuz tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor. Biz kimseye bir şey dayatmıyoruz. Bizim gençlerimiz kendi kararıyla, liderinin arkasında hür iradesiyle yürüyor. Asıl hazmedemediğiniz, kendi siyasi hesaplarınızın gençlikte hiçbir karşılığının olmamasıdır. Siz rol kapma telaşınızı sürdürün; gelecek AK Gençlik'indir."

EFKAN ALA: "TAKİP EDİN DE SİYASET ÖĞRENİN"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in AK Gençlik'e yönelik sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Sayın Özel, bence siz ülke lehine bir şey yapmak istiyorsanız AK Gençliği selamlayın. Siz birbirinizi suçlayıp koltuk kapma konusunda yarışırken, AK Gençlik ülkemize ve milletimize hizmette yarışıyor. Siz dün lider dediklerinizi hançerlemekle meşgulken; AK Gençlik dünyada liderler diplomasisinin en etkin isimlerinden olan lideriyle birlikte yol yürümektedir. Siz AK Gençliğe söz söyleyeceğinize takip edin de ülke lehine politika nasıl yapılır onu öğrenin" ifadelerini kullandı.