Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük

Gösterinin internet üzerinden yayınlanmasına yakın tarihlerde yurt dışına çıktığı tespit edilen Göktaş, "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor" dedi.

NİHAT HATİPOĞLU: "BU BİR EBU CEHİL MESLEĞİDİR"

Öte yandan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sözde komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik ifadelerinin ardından dini değerleri hedef alan söylemlere A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi.

Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Hatipoğlu, "Son zamanlarda reyting veya kazanç gibi farklı niyetler gözetilerek Allah, Kur'an-ı Kerim, namaz ve ezan gibi kutsallarımızla ilgili seviyesiz konuşmalar yapılıyor. Bunları dehşet ve endişe içinde izliyoruz" diye konuştu.

Bu durumun aslında köklü bir düşmanlığın devamı olduğunu belirten Hatipoğlu, "Aslında çok da şaşırmamak gerekir ama bizde olması bizi üzüyor. Çünkü bu bir Ebu Cehil mesleğidir" ifadelerini kullandı.