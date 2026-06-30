Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a destek çıktı. Dini değerlerin alenen aşağılanmasını "ifade özgürlüğü" olarak nitelendiren Özel, "Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan bir anlayış var" dedi. Öte yandan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da sözde komedyene, "Aslında çok da şaşırmamak gerekir ama bizde olması bizi üzüyor. Çünkü bu bir Ebu Cehil mesleğidir" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıkması kamuoyunda büyük tepki çekti.
Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında Kur'an-ı Kerim'i ve vahiy süreciyle ilgili skandal ifadeler kullanan Göktaş'a geniş yer ayırdı. Göktaş'ın skandal gösterisine ve "espri" adı altındaki nefret söylemine destek veren Özgür Özel, "Komedyen Deniz Göktaş. Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de üzerine konuşulmaya başlanınca tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor bizi de eleştiriyor" ifadelerini kullandı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDALA DESTEK: "HEPİMİZ DE GÜLDÜK"
Sözde komedyen Göktaş'ın dini aşağılayıcı sözlerine övgü yağdıran Özgür Özel, "Saraçhane'yle ilgili bizim mitinglerle ilgili bir kısımda da dalga geçiyor. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor, okuduğu kitaplarla dönüp gelip eleştiriyor, şaka yapıyor. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük" dedi.
Göktaş'ın ifadeleri sonrası başlatılan soruşturmaya vurgu yapan Özel, skandala şu sözlerle sahip çıktı:
"Efendim 'Kuran-ı Kerim'e inanca bilmem ne...' Bilmeyene söyleyeyim: Diyor ki Ya 600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ama sonra da 'Ben olsam korkarım' diyor, 'Daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başkada bir şey yok. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldılar gencecik bir insanı. Sonra bir gece içinde videosunu engelleyip soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda."
DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da yayımladığı stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı.
Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş, bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldı.
Gelen tepkilerin ardından Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."