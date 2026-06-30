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Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kur'an-ı Kerim'le alay ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a destek çıktı. Dini değerlerin alenen aşağılanmasını "ifade özgürlüğü" olarak nitelendiren Özel, "Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük. Sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayan bir anlayış var" dedi. Öte yandan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da sözde komedyene, "Aslında çok da şaşırmamak gerekir ama bizde olması bizi üzüyor. Çünkü bu bir Ebu Cehil mesleğidir" sözleriyle tepki gösterdi.

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan sözde komedyen Deniz Göktaş'a sahip çıkması kamuoyunda büyük tepki çekti.

NİHAT HATİPOĞLU'NDAN DİNİ DEĞERLERİ HEDEF ALANLARA SERT TEPKİ

Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında Kur'an-ı Kerim'i ve vahiy süreciyle ilgili skandal ifadeler kullanan Göktaş'a geniş yer ayırdı. Göktaş'ın skandal gösterisine ve "espri" adı altındaki nefret söylemine destek veren Özgür Özel, "Komedyen Deniz Göktaş. Ülkemizde uzun zaman sonra siyasi mizah yapan, buna cesaret eden genç bir kardeşimiz. Çıkmış bir gösteri yapmış. Ben de üzerine konuşulmaya başlanınca tamamını izledim. İktidarı da eleştiriyor bizi de eleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük - 1

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SKANDALA DESTEK: "HEPİMİZ DE GÜLDÜK"

Sözde komedyen Göktaş'ın dini aşağılayıcı sözlerine övgü yağdıran Özgür Özel, "Saraçhane'yle ilgili bizim mitinglerle ilgili bir kısımda da dalga geçiyor. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor, okuduğu kitaplarla dönüp gelip eleştiriyor, şaka yapıyor. Güzel de reaksiyon alıyor, hepimiz de güldük" dedi.

Göktaş'ın ifadeleri sonrası başlatılan soruşturmaya vurgu yapan Özel, skandala şu sözlerle sahip çıktı:

"Efendim 'Kuran-ı Kerim'e inanca bilmem ne...' Bilmeyene söyleyeyim: Diyor ki Ya 600'lü yıllarda dördüncü kitaba son kitap demişler, çok iddialı değil mi?' diyor. Ama sonra da 'Ben olsam korkarım' diyor, 'Daha sonra yenisi çıkar' diyor. Sonra çıkmadı diyor, başkada bir şey yok. Bunun üzerinden iktidara yakın kalemler hedef tahtasına aldılar gencecik bir insanı. Sonra bir gece içinde videosunu engelleyip soruşturma açtılar. Sanata saygısı olmayan, şakadan espriden anlamayan, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış var karşımızda."

Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük - 2

DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın 24 Haziran'da YouTube'da yayımladığı stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı.

Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş, bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldı.

Gelen tepkilerin ardından Göktaş hakkında "dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük - 3

YURT DIŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Deniz Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurt dışında olduğunu belirtti.

Gösterinin internet üzerinden yayınlanmasına yakın tarihlerde yurt dışına çıktığı tespit edilen Göktaş, "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. Bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 Haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor" dedi.

Özgür Özel Kur'an-ı Kerim'i hedef alan Deniz Göktaş'a destek çıktı: Güzel reaksiyon alıyor, hepimiz güldük - 4

NİHAT HATİPOĞLU: "BU BİR EBU CEHİL MESLEĞİDİR"

Öte yandan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sözde komedyen Deniz Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine yönelik ifadelerinin ardından dini değerleri hedef alan söylemlere A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi.

Göktaş'ın Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal sözlerini değerlendiren Prof. Dr. Hatipoğlu, "Son zamanlarda reyting veya kazanç gibi farklı niyetler gözetilerek Allah, Kur'an-ı Kerim, namaz ve ezan gibi kutsallarımızla ilgili seviyesiz konuşmalar yapılıyor. Bunları dehşet ve endişe içinde izliyoruz" diye konuştu.

Bu durumun aslında köklü bir düşmanlığın devamı olduğunu belirten Hatipoğlu, "Aslında çok da şaşırmamak gerekir ama bizde olması bizi üzüyor. Çünkü bu bir Ebu Cehil mesleğidir" ifadelerini kullandı.

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