Markalı uyuşturucu ağını yöneten barkodlu baronlar! Detaylar ortaya çıktı

1- H.M.D.: SEVKİYATLARIN ORGANİZATÖRÜ… Uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarının mimarlarından ve örgütün uluslararası lojistik ve finans ağındaki en kritik ortaklarından biri olan H.M.D.'nin; İran'ın Bazergan Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 200 kilogram Eroin maddesinde doğrudan pay sahibi olduğu belirlendi.

2- C.Ö.: KÜRESEL ÖRGÜTÜN AVRUPA BARONU… "Uyuşturucu Ticareti, Kara Para Aklamak ve Suç Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından da Kırmızı Bülten ile aranan ve küresel örgütün "Avrupa Baronu" olarak adlandırılan C.Ö., örgütün Avrupa pazarındaki satış ve dağıtım organizasyonunu doğrudan yönetiyor.

3- C.B.: ÖZEL BARKODLU ZEHİR İMALATÇISI…



Örgütün zehir imalatı yaptığı laboratuvarların başındaki isim olan C.B., "Halo" ve "Dayı" kod adlarıyla tanınıyor.



Soruşturma kapsamında İstanbul'da ele geçirilen 50 kilogram Eroin maddesinin imalatçısı olduğu saptanan C.B.'nin örgüt içerisinde uyguladığı "Markalama" yöntemi de deşifre edildi.



Tespitlere göre; C.B. özel olarak imal ettiği uyuşturucu maddelerin paketlerinin üzerine adeta bir ticari ürün gibi üretici imzası olarak özel "Barkod Numaraları" bastı.



Örgüt bu yöntemle kendi imal ettiği uyuşturucu maddeleri piyasadaki diğer uyuşturucu maddelerden ayırdı.