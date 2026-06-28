Markalı uyuşturucu ağını yöneten barkodlu baronlar! Detaylar ortaya çıktı
"Finansal Balyoz" operasyonuyla uyuşturucu baronlarına ağır darbe indirildi. Yaklaşık 2 ton 452 kilogram uyuşturucunun sevkiyatını yöneten ve 20 üyesi gözaltına alınan Baronlar Örgütü çökertildi. Operasyonda örgütün kilit konumdaki 3 ismi yakalanırken, yaklaşık 6 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu. Örgütün uyuşturucu üreticisi C.B.'nin, imal ettiği uyuşturucu paketlerine ticari ürün izlenimi vermek amacıyla üretici imzası gibi barkod numaraları bastığı belirlendi.
İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla küresel bir örgütü hem fiziki hem de ekonomik açıdan çökertti.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Sabah'tan Emir Somer, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu baronlarına düzenlediği ve zehir imparatorluğunun altı milyar liralık suç ekonomisini çökerttiği "Finansal Balyoz" operasyonunun yeni detaylarına ulaştı. Operasyona ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.
TRAFİĞİ YÖNETEN ÜÇ İSİM DEŞİFRE EDİLDİ
Detaylı incelemeler kapsamında Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ile de işbirliği yapıldı. Kanada merkezli kriptolu haberleşme programı "SKY ECC" üzerinden yürütülen detaylı analizlerle; uluslararası düzeyde faaliyetler yürüten örgütteki isimler ortaya çıkarıldı.
Özellikle Eroin maddesi satışı yapan suç örgütünün hiyerarşik yapısında tepe noktada olan, uluslararası uyuşturucu trafiğini ve imalatını yöneten üç kritik isim H.M.D., C.Ö., C.D. ve faaliyetleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Masası Polisleri tarafından deşifre edildi.
3'Ü BARON 19 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI
İstanbul, Kilis, Van, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Mardin, Adana ve Rize'de 35 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarla 20 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda yakalanan 20 örgüt üyesinden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir örgüt üyesine ise "Ev Hapsi" verildi. Yapılan titiz tespitlerle; söz konusu örgüt üyelerinin bugüne kadar toplamda iki ton 452 kilogram uyuşturucu maddenin sevkiyatında doğrudan sorumlu oldukları sabitlendi.
ÇOK SAYIDA ARAÇ VE GAYRİMENKULE EL KONULDU
Örgüt üyeleri ve birinci derece yakınlarına ait banka hesaplarının yanı sıra, suçtan elde edildiği belirlenen 87 motorlu araç, 340 gayrimenkul, 25 şirket ve ortaklık payına mahkeme kararıyla el konuldu.
Uyuşturucu ticaretinin lojistik kanallarını ve finansal eko sistemini de dağıtan İstanbul Narkotik Masası'nın operasyonuyla birlikte zehir tacirlerinin haksız kazançla elde ettikleri altı milyar liralık mal varlığı devletin kontrolüne geçmiş oldu.
Örgütün kilit isimlerinden olan ve dev operasyonda yakalanarak tutuklanan H.M.D., C.Ö., C.D. adlı üç sözde baronun kirli sicilleri de operasyon kapsamında deşifre edildi. İşte zehir baronları ve yürüttükleri suç faaliyetleri:
Örgütün kilit isimlerinden olan ve dev operasyonda yakalanarak tutuklanan H.M.D., C.Ö., C.D. adlı üç sözde baronun kirli sicilleri de operasyon kapsamında deşifre edildi. İşte zehir baronları ve yürüttükleri suç faaliyetleri:
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1- H.M.D.: SEVKİYATLARIN ORGANİZATÖRÜ…
Uluslararası uyuşturucu sevkiyatlarının mimarlarından ve örgütün uluslararası lojistik ve finans ağındaki en kritik ortaklarından biri olan H.M.D.'nin; İran'ın Bazergan Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 200 kilogram Eroin maddesinde doğrudan pay sahibi olduğu belirlendi.
H.M.D.'nin Doğu Sınırı üzerinden Avrupa'ya giden uyuşturucu nakliyelerinin organizatörlüğünü üstlendiği de tespit edildi.
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2- C.Ö.: KÜRESEL ÖRGÜTÜN AVRUPA BARONU…
"Uyuşturucu Ticareti, Kara Para Aklamak ve Suç Örgütüne Üye Olmak" suçlarından Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından da Kırmızı Bülten ile aranan ve küresel örgütün "Avrupa Baronu" olarak adlandırılan C.Ö., örgütün Avrupa pazarındaki satış ve dağıtım organizasyonunu doğrudan yönetiyor.
Uzun yıllar boyunca Hollanda'da yaşayan C.Ö., örgütün uyuşturucu maddelerini İran üzerinden Hollanda'ya ulaştıran kritik bir isim.
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3- C.B.: ÖZEL BARKODLU ZEHİR İMALATÇISI…
Örgütün zehir imalatı yaptığı laboratuvarların başındaki isim olan C.B., "Halo" ve "Dayı" kod adlarıyla tanınıyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da ele geçirilen 50 kilogram Eroin maddesinin imalatçısı olduğu saptanan C.B.'nin örgüt içerisinde uyguladığı "Markalama" yöntemi de deşifre edildi.
Tespitlere göre; C.B. özel olarak imal ettiği uyuşturucu maddelerin paketlerinin üzerine adeta bir ticari ürün gibi üretici imzası olarak özel "Barkod Numaraları" bastı.
Örgüt bu yöntemle kendi imal ettiği uyuşturucu maddeleri piyasadaki diğer uyuşturucu maddelerden ayırdı.