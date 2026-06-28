Taşımacılıkta yeni dönem! TIR dorseleri raylarda taşınacak

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bir ilke imza atarak lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirterek, "TÜRASAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu projemizde prototip üretimini başarıyla tamamladık ve test süreçlerimize başladık. Ülkemizde ilk kez üretilecek bu yeni nesil yük araçlarını demiryolu envanterimize katarak lojistik taşımacılıkta yeni bir sayfa açacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Bakan Uraloğlu, lojistik sektörüne daha çevreci ve ekonomik bir çözüm sunmak adına üretilecek yeni nesil vagonlar ile güçlü bir alternatif sunacaklarının altını çizdi.

2026'DA 100 VAGON HEDEFİ

Tır Dorsesi Taşıma Vagonları sayesinde, karayolu lojistik sektörünün can damarı olan tır dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarının üzerine yüklenerek demiryolu hattında da taşınabileceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasını şu ifadeleri kullandı:

"TÜRASAŞ'ta 2026 yılı içerisinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demiryolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, karayolu ve demiryolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir bir lojistik altyapının oluşmasına katkı sağlayacak."

KARAYOLU İLE DEMİRYOLU AYNI TAŞIMA ZİNCİRİNDE BULUŞACAK

Bakan Uraloğlu, söz konusu vagonların karayolu ile demiryolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını belirterek, "Tır Dorsesi Taşıma Vagonlarımız, yüklerin bir taşıma modundan diğerine aktarılmasını kolaylaştırarak intermodal taşımacılığın gelişmesine katkı sağlayacak. Böylece yükler, uzun mesafelerde demiryolunun ekonomik ve çevreci avantajlarından yararlanırken son kilometre dağıtımlarında karayolunun esnekliğini koruyabilecek." ifadelerini kullandı.