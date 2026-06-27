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ABP lideri Bedri Yalçın'dan dikkat çeken iddia: "CHP'den 86 vekil bize katılacak"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
ABP lideri Bedri Yalçın'dan dikkat çeken iddia: "CHP'den 86 vekil bize katılacak"

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den ayrılacak 86 milletvekili ile yaklaşık 74 il başkanının partilerine katılacağını ileri sürdü. Görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Yalçın, herhangi bir milletvekili pazarlığının bulunmadığını ifade etti. Yalçın, yaptığı açıklamada kamuoyunda gündeme gelen "3 milletvekili ABP'ye geçecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, görüşmelerin çok daha geniş kapsamlı olduğunu savundu.

Anadolu Birliği Partisi (ABP) Genel Başkanı Bedri Yalçın, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibiyle yapılan görüşmelere ilişkin konuştu.

ABP Genel Başkanı Bedri YalçınABP Genel Başkanı Bedri Yalçın

Bedri Yalçın, 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz. Ama şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık. Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" dedi.

ABP lideri Bedri Yalçın'dan dikkat çeken iddia: "CHP'den 86 vekil bize katılacak" - 1

'MECBUR GENEL KURULA GİDECEĞİZ'

Görüşmelerin içeriğinin CHP'den ayrılacakların ABP'ye katılımı yönünde olduğunu ifade eden Bedri Yalçın, "Tabii hiçbir sorun yok, şu anda hiçbir engel de yok, sorun da yok. Zaten onların da bir problemi yok. Yani onların geri CHP'ye gitme şansı da yok. Zaten gitseler CHP onları almaz. Onlar geçtikten sonra mecbur genel kurula gideceğiz. Geçtikten sonra Meclis'te, grup kurulması gibi bunları tamamladıktan sonra genel kurula gideceğiz. Genel kurulda ne yapacağız? Üye sayısını değiştireceğiz. Onlar üye de getirecekler bize. Nedir? Parti meclis üyesi, MKYK, MYK, Genel İdare Kurulu bunlar düzenlenecek. Bundan sonra da bir sorun yok, devam edeceğiz yani" dedi.

ABP lideri Bedri Yalçın'dan dikkat çeken iddia: "CHP'den 86 vekil bize katılacak" - 2

'PAZARLIK YOK, PARA PUL BİLMEM BEN'

Görüşmelerde hiçbir pazarlık olmadığını dile getiren Yalçın, para talep edildiği iddialarına tepki gösterdi. Yalçın, "Öyle pazarlık mazarlık yok, para pul bilmem ben, bizim fiyatımız yok, yazmış biri 'Sahibinden satılık parti.' Arsa mı alıyorsunuz, mülk mü alıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Biz 6 yıldır kurulmuşuz parti, ne kimseye 1 lira borcumuz var ne kimseyle bir işimiz var ne kimseyle bir şaibemiz var" diye konuştu.

ABP lideri Bedri Yalçın'dan dikkat çeken iddia: "CHP'den 86 vekil bize katılacak" - 3

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

'Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem' şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını belirten Yalçın, "Yok Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum. Hatta gittim Mansur Bey'i de ziyaret ettim. 'Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için' dedi. Onunla da konuştum yani. Durum bu" dedi.

SIK SORULAN SORULAR

Bedri Yalçın ne iddia etti?
CHP'den 86 milletvekili ve yaklaşık 74 il başkanının ABP'ye katılacağını ileri sürdü.

86 milletvekilinin geçişi kesinleşti mi?
Hayır. Bu bilgi yalnızca ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın açıklamasına dayanıyor. Haberde bu iddiayı doğrulayan bağımsız bir açıklama yer almıyor.

Milletvekilliği pazarlığı yapıldığı iddiasına ne dedi?
Yalçın, herhangi bir pazarlık veya para görüşmesi yapıldığını reddetti.

Mansur Yavaş hakkında ne söyledi?
Mansur Yavaş ile bu konuda konuşmadığını, kamuoyundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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