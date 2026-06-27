Görüşmelerde hiçbir pazarlık olmadığını dile getiren Yalçın, para talep edildiği iddialarına tepki gösterdi. Yalçın, "Öyle pazarlık mazarlık yok, para pul bilmem ben, bizim fiyatımız yok, yazmış biri 'Sahibinden satılık parti.' Arsa mı alıyorsunuz, mülk mü alıyorsunuz, ne alıyorsunuz? Biz 6 yıldır kurulmuşuz parti, ne kimseye 1 lira borcumuz var ne kimseyle bir işimiz var ne kimseyle bir şaibemiz var" diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

'Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem' şeklindeki iddiaların da doğru olmadığını belirten Yalçın, "Yok Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum. Hatta gittim Mansur Bey'i de ziyaret ettim. 'Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için' dedi. Onunla da konuştum yani. Durum bu" dedi.

SIK SORULAN SORULAR

Bedri Yalçın ne iddia etti?

CHP'den 86 milletvekili ve yaklaşık 74 il başkanının ABP'ye katılacağını ileri sürdü.

86 milletvekilinin geçişi kesinleşti mi?

Hayır. Bu bilgi yalnızca ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın açıklamasına dayanıyor. Haberde bu iddiayı doğrulayan bağımsız bir açıklama yer almıyor.

Milletvekilliği pazarlığı yapıldığı iddiasına ne dedi?

Yalçın, herhangi bir pazarlık veya para görüşmesi yapıldığını reddetti.

Mansur Yavaş hakkında ne söyledi?

Mansur Yavaş ile bu konuda konuşmadığını, kamuoyundaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.