Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren düzenleme! Araç içi aksesuarlarda belirsizlik sona erdi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete sürecinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Yeni düzenleme ile birlikte araçlardaki multimedya ekranlardan telefon tutuculara, ses sistemlerinden dikiz aynası aksesuarlarına kadar pek çok konuda yaşanan belirsizlik ve bilgi kirliliği sona erdi. Yasaklayıcı yaklaşım yerine serbestlik alanlarının net şekilde tanımlandığı düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Abdullah Ünver aktardı.

TELEFON TUTUCULAR VE ARAÇ KAMERALARINDA YENİ DÖNEM

Yeni yönetmelikle birlikte sürücülerin en çok ceza yediği konuların başında gelen ekipmanlar artık yasal bir zemine oturtuldu. Abdullah Ünver, "Ön cama takılan telefon tutucuları artık serbest hale getirildi. Araç kameralarında da belirlenen ölçüler içinde kullanıldığında cezaya konu olmayacağı artık yeni düzenleme ile birlikte netleşmiş oldu" sözlerini kullandı. Düzenlemeye göre, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanların kullanımı trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece serbest kabul edilecek.

MULTİMEDYA EKRANLARA VE AKSESUARLARA YEŞİL IŞIK

Özellikle yeni nesil araçlarda standart olarak sunulan donanımlar üzerindeki tartışmalar da bu kararla noktalandı. Ünver, "Dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarların da kullanımı artık yasal bir zemine kavuştu. Fabrika çıkışlı birçok araçta bulunan multimedya ekranlar da artık serbest hale geldi" ifadelerini kullandı. Ayrıca navigasyon, park desteği ve sürüş amaçlı kullanılan ekranların yanı sıra araç içi ve dışı kamera sistemleri ile kayıt cihazları da serbestlik kapsamına alındı.

SES SİSTEMLERİNDE 'DIŞARI TAŞMA' ŞARTI

Modifiye tutkunlarını ve ses sistemi kullanan sürücüleri ilgilendiren maddede ise "keyfi ceza" döneminin kapandığı vurgulandı. Abdullah Ünver, "Araç içi ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için artık sesin araç dışına taşması şartı aranacak. Bu cezaların kesilebilmesi için kesinlikle bir kaydın olması gerekecek, yani keyfi olarak bir ceza sürücülere yazılamayacak; bir kanıt, bir ispat aranacak" sözleriyle yeni kriteri açıkladı.

OTOBÜS VE MİNİBÜSLERDEKİ SİSTEMLER KAPSAM DIŞI

Toplu taşıma araçlarındaki teknolojik imkanların da korunduğunu belirten Ünver, "Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanacağı bireysel sesli ve görüntülü sistemlerin kullanımına da devam edilecek" dedi. Uygulama aşamasında İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkili olacağını hatırlatan Ünver, "Düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte yürürlüğe girecek" bilgisini paylaştı.