Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım seferberliği: AFAD ekipleri yola çıkıyor

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 01.04'te 7,2, 01.05'te ise 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak hazırlıklara başlandı.

Genelkurmay Başkanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağı ile İstanbul, İzmir ve Denizli'den toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığına bağlı 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılayından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek.