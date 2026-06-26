Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım seferberliği: AFAD ekipleri yola çıkıyor
Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından Türkiye, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini bölgeye gönderiyor. AFAD koordinasyonunda hazırlanan iki ayrı yardım ekibi, bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan askeri nakliye uçaklarıyla Venezuela'ya hareket edecek.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 01.04'te 7,2, 01.05'te ise 7,5 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak hazırlıklara başlandı.
Genelkurmay Başkanlığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağı ile İstanbul, İzmir ve Denizli'den toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığına bağlı 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılayından 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı deprem bölgesine sevk edilecek.
İSTANBUL AVALİMANI'NDAN BUGÜN HAREKET EDECEK
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da ikinci bir A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla, İnsani Yardım Tugayına bağlı ekipmanlarla birlikte 22 kişilik bir ekibi Venezuela'ya göndermeyi planlıyor.
Her iki askeri nakliye uçağının da 26 Haziran Cuma günü saat 11.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Venezuela'ya hareket etmesi planlanıyor.
GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
AFAD, Dışişleri Bakanlığı ile Venezuela'daki Türkiye Büyükelçiliği koordinasyonunda bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.
Türkiye'nin göndereceği ekiplerin, depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermesi, insani yardım faaliyetlerine katkı sunması ve afetzedelere acil yardım ulaştırması hedefleniyor.