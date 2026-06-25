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CANLI | Dünya beşik gibi! Venezuela ve Japonya'da art arda depremler | OHAL ilan edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CANLI | Dünya beşik gibi! Venezuela ve Japonya'da art arda depremler | OHAL ilan edildi

Dünya genelinde peş peşe meydana gelen depremler endişe yarattı. Aynı saatlerde Venezuela'da 7,2 ve 7,5, Japonya'da ise 6,9 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bazı kişilerin enkaz altında kaldığı belirtilirken, bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Venezuela Geçici Devlet Başkan Delcy Rodriguez, meydana gelen iki şiddetli depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, tarihinin en sarsıcı doğa olaylarından birini yaşıyor. Yaracuy eyaleti merkezli 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki deprem, 39 saniye arayla ülkeyi vurdu. Başkent Caracas'ta binalar yıkılırken, ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Öte yandan Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İŞTE BÖLGEDE YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM

05:14

OHAL İLAN EDİLDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

Başkent Caracas'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, krizle mücadele kapsamında Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki acil durum mekanizmalarının devreye alındığını ve Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

Ülkede art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlere değinen Rodriguez, şunları söyledi:

"Peş peşe iki deprem meydana geldi ve şu ana kadar 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Bu, ciddi sonuçlar doğuran bir durum. Caracas'ın çeşitli ilçelerinde binalar çöktü; benzer yıkımlar Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo ve Falcon eyaletlerinde de yaşandı. Anayasamızda belirtildiği üzere olağanüstü hal ilan ediyoruz."

Rodriguez, okulların tatil edildiğini, zorunlu olmayan tüm faaliyetlerin askıya alındığını ve hasar gören yapıların acilen denetlenmesi gerektiğini belirterek, "Önceliğimiz hayat kurtarmaktır, maddi yeniden yapılanma konusunu daha sonra ele alacağız. Şu anda ulusça birlik olma zamanı. Hayat kurtarmak için birlikte hareket etmeli ve bu dayanışmayı korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Can kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmayan Rodriguez, "Bu iki depremin hemen ardından tüm yetkililerimiz ve sivil savunma sistemimiz kendilerini arama-kurtarma görevlerine adadı." diye konuştu.

Rodriguez, yardım teklifinde bulunan devlet başkanlarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depremlerin ardından dayanışma mesajlarını iletmek için bizimle iletişime geçen dünyadaki tüm hükümetlere teşekkür etmek istiyorum: Amerika Birleşik Devletleri, Panama, Katar, Ekvador, Kolombiya, Birleşik Krallık, Brezilya ve Meksika. Ayrıca Birleşmiş Milletler'e ve çok taraflı finans kuruluşlarına da şükranlarımı sunuyorum,"

Venezuela basınında yer alan haberlere göre, başkent Caracas'a 39 kilometre mesafedeki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı, altyapısında meydana gelen ağır hasar nedeniyle kapatıldı.

Ahaber
04:10

İÇİŞLERİ BAKANI CABELLO'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, yaptığı açıklamada, "Her şeyin 7 büyüklüğünün çok üzerinde olduğunu gösterdiği bir sismik olay meydana geldi." ifadesini kullandı.

Cabello, depremin Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildiğini söyledi.

Başkent Caracas'ta bazı binaların çöktüğünü vurgulayan Cabello, Uluslararası Maiquetia Havalimanı'nın tavanının da çöktüğünü ve tüm uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

CANLI | Dünya beşik gibi! Venezuela ve Japonya'da art arda depremler | OHAL ilan edildi - 1

Bakan ayrıca, artçı sarsıntı riski nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Depremde yaralananların sayısı ve can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

04:04

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK DEPREM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde ardışık iki deprem olduğunu bildirdi.

USGS, ilk olarak 7,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladığı depremin ardından yeni bilgiler paylaştı.

USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

Depremlerin 39 saniye arayla gerçekleştiği bildirildi.

USGS, ilk açıklamasında 7,1 büyüklüğünde olduğunu duyurduğu depreme ilişkin sitesinde yeni güncellemelere yer verdi.

Venezuela basınında çıkan haberlerde, binaların yıkıldığı bölgelere çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği, bazı kentlerde ise internet altyapısının çökmesi nedeniyle can ve mal kaybının tam olarak bilinmediği bilgisi paylaşıldı.

Ahaber
02:37

VENEZUELA'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7,5 OLARAK REVİZE EDİLDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'nın iç kesimlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 7,5 olarak revize etti.

USGS, depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletine bağlı Moron kentinin 16 kilometre güneybatısında olduğunu ve büyüklüğünün 7,5 olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Venezuela basınına göre, depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edilirken, panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Merkez üssüne yakın bölgeler ile başkentte bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirilirken, depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle Karayipler'deki bazı ada ülkeleri için tsunami uyarıları yapıldı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkentin merkezinde yer alan San Bernardino Kilisesi yakınlarında bazı binaların kısmen çöktüğü veya ağır hasar aldığı bildirildi.

Başkentin doğusundaki Altamira ve Los Palos Grandes semtlerinde bazı yüksek katlı binaların dış cephelerinde hasar ve derin çatlaklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Ahaber
02:07

BİR DEPREM HABERİ DE JAPONYA'DAN

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki deprem, 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.

01:45

BİR ÇOK BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Carabobo eyaletindeki Montalban kentinin 28 kilometre kuzeybatısı olduğunu ve büyüklüğünün 7,1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Depremin 13,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin en büyük etkisinin merkez üssüne yakın bölgeler ile Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yaşandığı görüldü.

Can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Depremin şiddeti nedeniyle sarsıntı, komşu ülke Kolombiya'nın Santander, Boyaca, Cesar, Meta ve başkent Bogota dahil birçok bölgesinde hissedildi.

Kolombiya'nın çeşitli bölgelerinde hissedilen depremin ardından Ulusal Afet Risk Yönetimi Birliği (UNGRD), ülkenin Karayip kıyıları için herhangi bir tsunami tehdidi bulunmadığını açıkladı.

 

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01:37

VENEZUELA'DA 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Venezuela'nın iç kesimlerinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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