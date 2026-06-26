Enstitü Sosyal ev sahipliğinde dev forum: Türkiye ve Çin'den küresel krizlere karşı akademik iş birliği

Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde Türkiye-Çin Akademik İş Birliği Forumu düzenlendi. Türkiye ve Çin'den akademisyenlerin bir araya geldiği forumda yapay zeka, ticaret, diplomasi ve akademik iş birliği başlıkları ele alındı.

İstanbul, Türkiye ve Çin'in önde gelen akademisyenlerini buluşturan dev bir foruma ev sahipliği yaptı. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen III. Türkiye-Çin Akademik İş Birliği Forumu'nda, yapay zekadan küresel krizlere, ticaretten diplomasiye kadar kritik başlıklar masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı ve yeni iş birliği alanları oluşturmayı hedefleyen forumda, Doğu ve Batı arasındaki bilimsel dengenin yeniden kurulması gerektiği vurgulandı. ENSTİTÜ SOSYAL'DEN TÜRKİYE-ÇİN AKADEMİK FORUMU KRİZLER ÇAĞINDA STRATEJİK DİYALOG Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen forum, "Krizler Çağında Ortak Karar Alma ve İş Birliği İmkanları" temasıyla bilim dünyasını bir araya getirdi. İstanbul'da düzenlenen bu önemli buluşmada, küresel sistemin karşı karşıya olduğu zorluklara karşı Türkiye ve Çin'in geliştirebileceği ortak stratejiler detaylıca incelendi.

Dr. İpek Coşkun Armağan BİLGİ ÜRETİMİNDE DOĞU-BATI DENGESİ Forumda söz alan Dr. İpek Coşkun Armağan, "Küresel bilginin çağdaş üretimi, Doğu'nun ve küresel Güney'in entelektüel geleneklerini dışarıda bırakacak şekilde belirli bölgelerde yoğunlaşmaya devam etmektedir. Bu dengesizliği düzeltme yolunda çabalama sembolik jestlerle değil, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara karşı gerçekten evrensel bir anlayış inşa edebilmekle mümkün olacak." ifadelerini kullanarak, Enstitü Sosyal olarak iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını bu bağlamda çok değerli bulduklarını dile getirdi.