Enstitü Sosyal ev sahipliğinde dev forum: Türkiye ve Çin'den küresel krizlere karşı akademik iş birliği
Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde Türkiye-Çin Akademik İş Birliği Forumu düzenlendi. Türkiye ve Çin'den akademisyenlerin bir araya geldiği forumda yapay zeka, ticaret, diplomasi ve akademik iş birliği başlıkları ele alındı.
İstanbul, Türkiye ve Çin'in önde gelen akademisyenlerini buluşturan dev bir foruma ev sahipliği yaptı. Enstitü Sosyal tarafından düzenlenen III. Türkiye-Çin Akademik İş Birliği Forumu'nda, yapay zekadan küresel krizlere, ticaretten diplomasiye kadar kritik başlıklar masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki bilgi paylaşımını artırmayı ve yeni iş birliği alanları oluşturmayı hedefleyen forumda, Doğu ve Batı arasındaki bilimsel dengenin yeniden kurulması gerektiği vurgulandı.
KRİZLER ÇAĞINDA STRATEJİK DİYALOG
Enstitü Sosyal'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen forum, "Krizler Çağında Ortak Karar Alma ve İş Birliği İmkanları" temasıyla bilim dünyasını bir araya getirdi. İstanbul'da düzenlenen bu önemli buluşmada, küresel sistemin karşı karşıya olduğu zorluklara karşı Türkiye ve Çin'in geliştirebileceği ortak stratejiler detaylıca incelendi.
BİLGİ ÜRETİMİNDE DOĞU-BATI DENGESİ
Forumda söz alan Dr. İpek Coşkun Armağan, "Küresel bilginin çağdaş üretimi, Doğu'nun ve küresel Güney'in entelektüel geleneklerini dışarıda bırakacak şekilde belirli bölgelerde yoğunlaşmaya devam etmektedir. Bu dengesizliği düzeltme yolunda çabalama sembolik jestlerle değil, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara karşı gerçekten evrensel bir anlayış inşa edebilmekle mümkün olacak." ifadelerini kullanarak, Enstitü Sosyal olarak iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını bu bağlamda çok değerli bulduklarını dile getirdi.
KÖKLÜ MEDENİYETLERDEN KÜRESEL VİZYON
İki ülkenin akademik potansiyelinin küresel geleceğe ışık tutacağını belirten Prof. Guo Changgang, "Köklü geçmişe sahip iki büyük medeniyetin temsilcileri olarak, kriz dönemlerinde geliştirilecek ortak yollar küresel gelecek vizyonlarına sunacak." sözleriyle akademik diyaloğun stratejik önemini aktardı.
YAPAY ZEKADAN TİCARETE TAM KAPSAMLI İŞ BİRLİĞİ
Program kapsamında sadece akademik konular değil, günümüz dünyasını şekillendiren yapay zeka teknolojileri ve ticari ilişkiler de geniş yer buldu. Sömürgecilik ve Batı merkezli yaklaşımlardan arınmış bir sosyal bilim anlayışının geliştirilmesi gerektiği vurgulanan forumda, iki ülke arasındaki bilgi paylaşımının artırılması ve yeni projelere zemin hazırlanması hedefleniyor.