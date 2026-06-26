Organize suç örgütlerinin beli büküldü! 53 ilde dev operasyon

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı organize suç operasyonu için düğmeye basıldı. 53 Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen dev harekatta; yasa dışı silahlanmadan narkotik şebekelerine, change araç çetelerinden organize suç örgütlerine kadar geniş bir yelpazede 1.037 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 549 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde 53 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev organize suç operasyonunda şebekelere ağır darbe indirildi. 26 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda binin üzerinde şüpheliye adli işlem yapılırken, ele geçirilen silahlar, uyuşturucu maddeler ve devasa mal varlığı dudak uçuklattı.

BİNİN ÜZERİNDE ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu 53 ilde düğmeye basılan operasyonun ilk bilançosu açıklandı. Operasyon kapsamında toplam 1.037 şüpheliye adli işlem yapıldı. Baskınlar neticesinde 564 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

ADETA KÜÇÜK BİR CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun silah ve mühimmat ayağında ele geçirilenler, örgütlerin ulaştığı tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. Aramalarda:

1 adet AK-47 Kalaşnikov, 1 adet Thompson makineli tüfek,

162 adet tabanca, 10 adet uzun namlulu silah, 38 adet av/pompalı tüfek,

10.000'den fazla silah parçası ve 7.395 adet fişek/kartuş ile çok sayıda kesici alet ele geçirildi.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMEDİ

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan aramalarda çok yüklü miktarda uyuşturucu ve sentetik hap maddesine el konuldu. Ele geçirilenler arasında 7.753 adet sentetik ecza, 5.421 adet Ecstasy, 407 gram esrar ve çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai ve skunk yer aldı. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanılan ham maddeler de emniyet güçlerince muhafaza altına alındı.

39 MİLYON TL'LİK SUÇ GELİRİNE DARBE

Suçun finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda örgütlerin ekonomik gücü hedef alındı. Operasyonla birlikte tahmini 28 milyon TL değerinde mal varlığına el konulurken, 11 milyon TL tutarında 7 adet senet ele geçirildi. Ayrıca nakit olarak 426.700 TL, 1.100 Euro ve 200 Dolar ile 563 gram altın ele geçirilen suç gelirleri arasında yer aldı.

CHANGE ARAÇLAR VE TARİHİ ESERLER

Çok yönlü sürdürülen soruşturmada sadece silah ve uyuşturucu değil, kaçakçılık faaliyetleri de deşifre edildi. Operasyonlarda şasisi değiştirilmiş (Change) 7 adet lüks araç (BMW, Nissan vb.), 11 adet tarihi eser ve 22.200 adet boş makaron ele geçirildi. Ayrıca iletişim kanallarını deşifre etmek amacıyla 163 cep telefonu ve 46 SIM karta el konuldu.