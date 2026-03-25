Enstitü Sosyal’den akademik içerik platformu: “Enstitü Dijital” hayata geçti

Türkiye'de düşünce üretimini güçlendirmeyi, akademik bilgiyi herkes için erişilebilir kılmayı ve sürdürülebilir bir dijital akademi oluşturmayı hedefleyen platform, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ndeki etkinlikle tanıtıldı.

"Türkiye'nin Düşünce Ekranı" mottosuyla erişime açılan platform, "enstitudijital.org" web adresi üzerinden hayata geçirildi.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, tanıtım toplantısında yaptığı açılış konuşmasında, Enstitü Sosyal'in 2023 yılında sosyal bilimler için müşterek alan oluşturmak amacıyla bir düşünce kuruluşu olarak kurulduğunu, Enstitü Dijital'in ise son 1,5 senede yapılan çalışmalarla hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'de sosyal bilimin özgünlükle ilgili kriz içerisinde olduğunu belirten Armağan, 20 yıldır bu alanda çalıştığını ve 50 ilde araştırmalar yaptığını ifade etti.

Bugüne kadar en gerçekçi sosyal bilim sorusunu 6 Şubat depremlerinden 15 gün sonra Adıyaman'da bir doktordan duyduğunu anlatan Armağan, şöyle konuştu:

"Hekim hanım, 'Hocam sosyal bilim ne işe yarar?' diye sordu. Ne diyeceğimi şaşırdım. Niye dedim böyle bir soru soruyorsunuz? Dedi ki, 'Adıyaman'da o kadar büyük bir kaos oldu ki depremde 7 gün Adıyaman gibi bir sosyolojide ezan duymadık. 7'nci günde ne zaman ezan duyduk biz kendimize geldik.' Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu hiçbir sosyal bilimci buraya geldiğinde söylemedi bize. Herhalde benim için en önemli derslerden bir tanesi oldu bu uyarı. Çünkü biz sosyal bilimciler ezber teorilerimizle sahaya çıkıyoruz ve özgün düşünemiyoruz. Toplumumuzun, insanımızın zenginliklerine çok odaklanamıyoruz."

Armağan, Türkiye'nin çok zengin bir sosyolojik kültüre sahip olduğunu ancak dijital alanda sosyoloji konusunda Türkiye'ye özgü içerik bulmakta zorlandıklarını dile getirdi.

Yüzlerce içeriğe sahip Enstitü Dijital'in hizmete alınmasının gururunu yaşadığını ifade eden Armağan, platforma emeği geçenlere teşekkür etti.