CHP YDK'dan ihraç itirazlarına ret!

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç taleplerini ve bunlara itirazları değerlendirmek üzere bir araya geldi. Kurul, 4 il başkanı ve bir belediye başkanının ihraç kararına itirazını reddetti.

CHP YDK, bugün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen bazı parti yöneticileri ile bir belediye başkanının yaptığı tedbire yönelik itirazlar ele alındı. Toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in tedbir kararlarına yönelik itirazları görüşüldü. Değerlendirmelerin ardından YDK, söz konusu isimlerin tedbir kararlarına ilişkin itirazlarını reddetti. Partinin en üst düzey disiplin organı olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 15 asil üyeden oluşuyor.

Sıcak gelişmenin detaylarını paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Yüksek Disiplin Kurulu, Başkan Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı ve 4 il başkanı ile 1 belediye başkanının Yüksek Disiplin Kurulu'na itirazları reddedildi" dedi. Yeşiltaş, sürecin geçmişine dair, "Geçtiğimiz hafta il başkanı ve belediye başkanlarıyla ilgili malum MYK tarafından ihraç istemiyle tedbirli olarak bu isimler Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişlerdi. Bugün Yüksek Disiplin Kurulu'nda il başkanlarının tedbir kararına itirazları değerlendirildi ve yapılan değerlendirmeler neticesinde bu itirazlar reddedildi" sözlerini kaydetti.



ŞİMDİ NE OLACAK?



Sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi de veren Yeşiltaş, "YDK'dan bu tedbir kararlarına itirazla ilgili bir ret kararı gelmesi bekleniyordu ve nihayetinde Yüksek Disiplin Kurulu da bu anlamda son sözünü söyledi. Şimdi bu isimlerle ilgili süreç işliyor. Çünkü zaten bu isimler tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemiyle gönderilmişlerdi. Kesin ihraçlarıyla ilgili karar da önümüzdeki günlerde YDK'nın yeniden toplanmasıyla verilecek" şeklinde konuştu.



İlter Yeşiltaş, "Bu isimlerin savunma hakları da var. Savunmalar yazılı veya sözlü olarak genel merkeze iletildikten sonra YDK, savunmaları da alarak bir kez daha toplanacak. Yüksek Disiplin Kurulu bu isimlerle ilgili muhtemelen yine ihraç kararı verecektir; ancak şu andaki tablo bu şekilde" diyerek sözlerini noktaladı.