FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı

EMNİYET VE MEDYA TETİKÇİLERİYLE YARGI KUMPASLAR DESTEKLENDİ



Yargı makamlarının manipülasyonlarla yönlendirilmesine örgütün emniyet ayağı da dahil edilirken, medya takımı üzerinden de asılsız ve yanlı haberlerle servis edilerek kamuoyunun manipüle edilmesi sağlandı. Bu kategoride öne çıkan 5 ismin de yapılan fiziki ve dijital takip neticesinde ABD'de olduğu öğrenildi.

Tuncay Opçin: Balyoz kumpasına dayanak oluşturan belgeleri TSK içindeki mensuplardan alarak servis etmekle suçlanan Opçin, ABD'ye firar etti. Osman Hilmi Özdil: "Kozanlı Ömer" kod adlı örgütün "Emniyet İmamı", yargı ve emniyet birimlerine talimat vererek kumpas soruşturmalarını organize etti.

Adem Yavuz Arslan: Hrant Dink cinayetinde örgüt üyelerinin rolünü gizlemek için algı operasyonu yürütmekle suçlanan Arslan da ABD'ye kaçanlar arasında.

Emrullah Uslu: Siyasetçi ve bürokratların hukuk dışı dinlenmesi ve bu verilerin casusluk amacıyla ifşa edilmesi sürecinde kilit rol oynadı.

Muammer İhsan Kalkavan: "Futbolda şike kumpası" soruşturmasının planlanması ve yürütülmesine doğrudan iştirak etti.

DARBEYİ PLANLAYIP YÖNETTİLER Örgütün en üst yönetim kademesi olarak bilinen; bizzat elebaşı Fetullah Gülen'in yakın çevresinde bulunan ve yapıyı yöneten asıl kadro da listeye girdi.