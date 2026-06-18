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FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı dev bir hamle başlattı. Aralarında Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Cevdet Türkyolu, Osman Hilmi Özdil, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Fikret Seçen'in de bulunduğu örgütün tepe yöneticisi ve kumpasçısı olan 52 kritik isme ait iade dosyaları en güncel delillerle yenilenerek bulundukları ülkelere gönderildi.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 1

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kasteden ve 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yönetimi, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçarak farklı ülkelere sığınma arayışına girdi.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 2

Kalkışmanın yönetim ve beyin takımında yer alan isimler firari olarak 119 ülkede yaşamlarına devam ederken, Türkiye'nin bu ülkelere yaptığı 2 bin 947 iade başvurusundan bin 60'ı sığınmacı statüsü, siyasi gerekçeler ve kötü muamele iddiaları öne sürülerek reddedildi.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 3

Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde FETÖ'cülerin iadesi konusunda Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yeniden çalışma yapıldığını ve yeni talepler oluşturulduğunu belirtmişti.

FETÖ’nün A takımı için düğmeye basıldı FETÖ'NÜN 'A TAKIMI' İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 4

TÜRKİYE KENDİ İSTİHBARAT GÜCÜYLE TAKİP ETTİ

Sabah'ın haberine göre Firarilerin peşini bırakmamakta kararlı olan Adalet Bakanlığı, iade engellemelerin önüne geçebilmek adına öncelikli 52 ismin listesini hazırlayarak yeniden iade talepleri oluşturdu. Söz konusu dosyalarda, terör örgütü yöneticilerinin darbe girişimi sırasındaki doğrudan faaliyetleri ve ölümlere sebep olan eylemleri ve yeni tüm delilleriyle ortaya konuldu.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 5

Türkiye kendi istihbarat gücüyle FETÖ'cüleri adım adım takip etti. Gizlenmek için sürekli yer değiştiren firarilerin yeni ülkeleri ve konumları tespit edilerek bulundukları son ülkelerden de iadeleri istendi.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 6

İade süreci yeniden başlatılan o 52 kritik isme ve haklarında hazırlanan dosyalara ulaşıldı.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 7

KUMPASI BAŞLATTILAR
Bakanlığın iade listesinin en başında, Türkiye'nin adalet sistemini örgütsel çıkarlar doğrultusunda manipüle eden eski savcılar yer aldı.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 8

Ergenekon ve diğer kumpas davalarının sembol ismi olan Zekeriya Öz, masumiyet karinesini ihlal etmek ve haksız tutuklamalara zemin hazırlamakla suçlanıyor. ABD, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden iadesi istenen Öz için de yeni talep hazırlandı.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 9

17-25 Aralık kumpas sürecinde Başsavcılığın talimatlarına aykırı hareket ederek bakanlar ve iş insanları hakkında hukuk dışı dinlemeler yaptıran Celal Kara.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 10

"Sözde Kudüs Ordusu" dosyası üzerinden bürokratları ve siyasetçileri hedef alan Cihan Kansız.
Yargı yapılanmasının üst düzey ismi olan ve özel yetkili savcılık makamını örgütün amaçları için kullanan Fikret Seçen.
Örgütün "Yargı İmamı" olarak adliye yapılanmasını koordine eden ve usulsüz soruşturmalarda doğrudan talimat alan Ahmet Can.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 11

EMNİYET VE MEDYA TETİKÇİLERİYLE YARGI KUMPASLAR DESTEKLENDİ

Yargı makamlarının manipülasyonlarla yönlendirilmesine örgütün emniyet ayağı da dahil edilirken, medya takımı üzerinden de asılsız ve yanlı haberlerle servis edilerek kamuoyunun manipüle edilmesi sağlandı. Bu kategoride öne çıkan 5 ismin de yapılan fiziki ve dijital takip neticesinde ABD'de olduğu öğrenildi.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 12

Tuncay Opçin: Balyoz kumpasına dayanak oluşturan belgeleri TSK içindeki mensuplardan alarak servis etmekle suçlanan Opçin, ABD'ye firar etti.

Osman Hilmi Özdil: "Kozanlı Ömer" kod adlı örgütün "Emniyet İmamı", yargı ve emniyet birimlerine talimat vererek kumpas soruşturmalarını organize etti.
Adem Yavuz Arslan: Hrant Dink cinayetinde örgüt üyelerinin rolünü gizlemek için algı operasyonu yürütmekle suçlanan Arslan da ABD'ye kaçanlar arasında.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 13

Emrullah Uslu: Siyasetçi ve bürokratların hukuk dışı dinlenmesi ve bu verilerin casusluk amacıyla ifşa edilmesi sürecinde kilit rol oynadı.
Muammer İhsan Kalkavan: "Futbolda şike kumpası" soruşturmasının planlanması ve yürütülmesine doğrudan iştirak etti.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 14

DARBEYİ PLANLAYIP YÖNETTİLER

Örgütün en üst yönetim kademesi olarak bilinen; bizzat elebaşı Fetullah Gülen'in yakın çevresinde bulunan ve yapıyı yöneten asıl kadro da listeye girdi.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 15

Cevdet Türkyolu: Örgüt elebaşının sekreteri ve mahrem yapılanma sorumlusu olan Türkyolu'nun ABD'den iadesi öncelikli taleplerden biri.
Mustafa Özcan: Örgütün sözde "Türkiye İmamı" ve finans ağının bir numaralı ismi.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 16

Abdullah Aymaz: Örgütün istişare heyeti üyesi ve eski "Avrupa İmamı" olan Aymaz'ın yeri ABD'de tespit edildi.
Şeref Ali Tekalan: "Üniversiteler Sorumlusu" ve tayin heyeti üyesi olan Tekalan da ABD'de bulunuyor.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 17

Ekrem Dumanlı: Örgütün medya imamı ve topluma yönelik propaganda faaliyetlerinin tepe yöneticisi.
Ahmet Kara: TSK, Emniyet ve MİT imamlarının bağlı olduğu, örgüt içindeki "ikinci adam" konumundaki şahıs.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 18

Naci Tosun: Kaynak Holding üzerinden mali yapılanmayı yöneten ve geçmişte Türkiye imamlığı yapmış olan isim.
İsmail Büyükçelebi: Elebaşının bizzat eğittiği, "Mollalar sorumlusu" ve istişare heyeti üyesi olarak faaliyet yürüten isim.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 19

Ahmet Kurucan: Örgütün ideolojik yayılımından sorumlu "molla" ve lider adayları arasında gösteriliyor.
Sait Aksoy: TSK ve Milli Eğitim yapılanmasının başındaki isim olarak askeri okullara öğrenci alımını bizzat koordine etti.

FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı 20

PARKELERDEN İHANETİN REKLAMINA UZANAN YOL

NBA'de basketbol oynarken örgütün küresel halkla ilişkiler temsilcisi gibi hareket eden Enes Kanter, sosyal medya üzerinden teröristbaşına bağlılık yeminleri ederek açıkça propaganda yaptı. Mozambik'teki örgüt okullarında gizli toplantılara katıldığı ve terörün finansmanı kapsamında 50 bin dolar tutarında himmet sağladığı tanık ifadeleriyle belgelendi.

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