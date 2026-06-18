FETÖ’nün 'A Takımı'na iade kıskacı! Firari 52 FETÖ'cü için yeni dosyalar hazırlandı
Adalet Bakanlığı, 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ'ye karşı dev bir hamle başlattı. Aralarında Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Cevdet Türkyolu, Osman Hilmi Özdil, Zekeriya Öz, Celal Kara ve Fikret Seçen'in de bulunduğu örgütün tepe yöneticisi ve kumpasçısı olan 52 kritik isme ait iade dosyaları en güncel delillerle yenilenerek bulundukları ülkelere gönderildi.
Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya kasteden ve 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün üst düzey yönetimi, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçarak farklı ülkelere sığınma arayışına girdi.
Kalkışmanın yönetim ve beyin takımında yer alan isimler firari olarak 119 ülkede yaşamlarına devam ederken, Türkiye'nin bu ülkelere yaptığı 2 bin 947 iade başvurusundan bin 60'ı sığınmacı statüsü, siyasi gerekçeler ve kötü muamele iddiaları öne sürülerek reddedildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde FETÖ'cülerin iadesi konusunda Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yeniden çalışma yapıldığını ve yeni talepler oluşturulduğunu belirtmişti.
TÜRKİYE KENDİ İSTİHBARAT GÜCÜYLE TAKİP ETTİ
Sabah'ın haberine göre Firarilerin peşini bırakmamakta kararlı olan Adalet Bakanlığı, iade engellemelerin önüne geçebilmek adına öncelikli 52 ismin listesini hazırlayarak yeniden iade talepleri oluşturdu. Söz konusu dosyalarda, terör örgütü yöneticilerinin darbe girişimi sırasındaki doğrudan faaliyetleri ve ölümlere sebep olan eylemleri ve yeni tüm delilleriyle ortaya konuldu.
Türkiye kendi istihbarat gücüyle FETÖ'cüleri adım adım takip etti. Gizlenmek için sürekli yer değiştiren firarilerin yeni ülkeleri ve konumları tespit edilerek bulundukları son ülkelerden de iadeleri istendi.