3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri Başkan Erdoğan takacak

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Öte yandan belediye başkanlarının parti rozetlerini bizzat Başkan Erdoğan takacak.

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, dün (24 Haziran) düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'ın taktığı rozet ile AK Parti'ye katıldı.

Başkan Erdoğan, partiye katılımların devam edeceğini belirtirken, bugün yapılacak AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye geçecek 3 belediye başkanının isimleri belli oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

3 BELEDİYE BAŞKANI DAHA AK PARTİ'YE KATILACAK

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Partiye geçmesi bekleniyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

GENEL MERKEZ'E GELDİLER

AK Parti'ye katılmaları beklenen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

ROZETLERİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKACAK

Öte yandan bugün gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında belediye başkanlarının parti rozetlerini bizzat Başkan Erdoğan takacak.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN A HABER'DE AÇIKLADI: 3 BELEDİYE DAHA AK PARTİ'YE GEÇİYOR

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sapanca'daki 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesi konuşan İnan, terörle mücadelede yeni dönemin başlayacağını belirterek "Terörün tüm uzantılarıyla toplu bir tasfiye dönemine giriliyor" dedi.

Ayrıca AK Parti'ye yeni katılımların müjdesini veren İnan, "Bugün yapılacak İl Başkanları Toplantımızda bir il belediyemiz ve iki önemli ilçe belediyemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bu kutlu harekete katılacaklar" diyerek açıklamalarını tamamladı.