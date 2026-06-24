Meclis tarihinde ilk kez oldu! CHP'de sessiz sedasız nikah

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun sessiz sedasız nikah kıydı. Böylelikle Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünyaevine girmiş oldu.

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan kriz ve ayrışma sürerken, yeni parti hazırlığındaki Özgür Özel cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu'nun sessiz sedasız evlendiği öğrenildi.

İkilinin nikah törenine dair kamuoyuna hiçbir fotoğraf yansımaması dikkat çekerken, bu evlilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihinde de bir ilk olarak kayıtlara geçti. Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünyaevine girmiş oldu.