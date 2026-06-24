Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi için karar verildi

Kendisini, ‘Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı’ olarak tanıtıp bir alışveriş merkezinde denetim yaptığı görüntüler üzerine gözaltına alınan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı çıktı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ferhat Aydoğan, Ergin Vançin, Eyup Vançin, Mustafa Güngör, Yusuf Yılmaz ve Seyit Ahmet Aslan hakkında adli kontrol tedbirlerini değerlendirdi. Hâkimlik, dosyada somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kanaatine vardı. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı, elektronik kelepçe ile ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

DENETİM YAPIYOR ALGISI YARATMAYA ÇALIŞTI

23 Haziran 2026 günü sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden paylaşılan görüntülerde, kendisini sözde "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan isimli şahsın, Park Afyon AVM'deki bazı iş yerlerini ziyaret ettiği ve resmi bir kurum adına "denetleme yapıyor" izlenimi verdiği belirlenmişti. Paylaşılan video kayıtlarında, sahte unvanla esnafı gezen Aydoğan'ın yanında, elinde telsiz bulunan ve özel koruma kıyafeti giymiş şahısların yer aldığı, bu yolla kamu nüfuzu taklit edilerek vatandaşlar üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığı görülmüştü. Görüntülerin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakın takibe aldı.

6 ŞÜPHELİ ANKARA'DA YAKALANDI

Asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, olaya karıştığı tespit edilen ve aralarında Ferhat Aydoğan'ın da bulunduğu 6 şüpheli Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yapılan GBT ve arşiv sorgulamalarında, geçmişe dönük çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Ferhat Aydoğan: (1985 Adana doğumlu) – 9 suç kaydı bulunuyor.

Ergin Vançin: (1966 Kartal doğumlu) – 6 suç kaydı bulunuyor.

Mustafa Güngör: (1983 Adana doğumlu) – 6 suç kaydı bulunuyor.

Eyüp Vançin: (1986 Adana doğumlu) – 4 suç kaydı bulunuyor.

Yusuf Yılmaz: (2005 Yüreğir doğumlu) – 1 suç kaydı bulunuyor.

Seyit Ahmet Aslan: (2003 Yüreğir doğumlu) – Suç kaydı bulunmuyor.