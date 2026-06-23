Özgür Özel dediğinin tersini yaptı! CHP'li belediyeler sadece 2 yılda dibi gördü

Yerel seçimlerden bu yana geçen 2 yıllık süre zarfında CHP tarafından kazanılan belediyelerin birçoğunda maaşlar düzenli şekilde ödenemiyor. 2024 seçimlerinden sonra zirve yapan mali darboğaz sebebiyle birçok ilçedeki belediye işçileri sürekli krediler çekerek borç batağına sürükleniyor.

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, CHP'li belediyelerde mali durumu en bozuk ilçelerin başında Çiğli geliyor. Yerel seçimlerden sonra tazminatsız bir şekilde 147 işçiyi tazminatsız kovan belediye, buna ek olarak bazı birimlerdeki işçilerin maaşını da 5-6 ay boyunca ödeyemedi. Son 2 yılda işçilerin sık sık protesto gösterisi düzenlediği ilçede en acı olay ise geçtiğimiz haftalarda yaşandı. Belediyeden tazminatsız şekilde kovulan ve aylarca da maaşını alamadığı öğrenilen 3 kız çocuğu babası Hakan Balkan, borç batağından çıkamayarak intihar etti.

Yerel seçimlerde borçsuz olarak CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi de mali krize sürüklenen bir diğer nokta oldu. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşayan belediye, emekli olan işçilerin tazminatını dahi ödeyemez hale geldi. Emekli olan kimi personel 6 ay, kimi ise 9 ay boyunca kıdem tazminatını alamadı. Maaşların düzenli ödenmesi konusunda da sorunlar yaşayan belediye, şubat ayında mülkiyetindeki 4 ayrı taşınmazı daha satışa çıkararak nefes almaya çalışmıştı.

Karşıyaka Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapmıştı. (Fotoğraf: AA)

KARŞIYAKA DA MAAŞLAR ÖDENEMİYOR

Emekçilerin en yoğun protesto gösterilerine sahne olan ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Belediyeye bağlı işçilerin kimi 5 ay, kimi ise 8 ay boyunca maaş alamadı. Bazı işçilerin alacağının 400 bin liraya kadar çıktığı, bazılarının ise borç batağına sürüklenerek tefecilerin eline düştüğü öğrenildi.

KONAK, BUCA VE EYÜPSULTAN ZORDA

Son 2 yılda büyük krizlerin yaşandığı Konak ve Buca'da da benzer krizler gözler önüne serildi. Bu süreçte aylar boyu maaş alamayan işçiler Buca Belediyesi'ni basıp iş bırakınca ilçede çöp dağları oluşmuştu. Seçimler sonrası mali krize giren Konak Belediyesi de maaş ödemelerindeki sıkıntılar sebebiyle işçi ayaklanmalarıyla gündeme gelmişti. AK Parti'den CHP'ye geçen Eyüpsultan Belediyesi'nde de mali sorunlar patlak vermiş, belediyeden geçen sene işçilere gönderilen mesajda "maaşların yalnızca 30 bin liralık kısmının ödenebileceği" duyurulmuştu.