Kocaeli'de FETÖ'nün güncel yapılanmasına operasyon! 15 şüpheli gözaltında

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ildeki güncel eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde faaliyet gösteren 10 eğitim kurumu mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında, örgüt güdümünde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen eğitim kurumlarında resmiyette görevli görünmeyen ancak daha önce FETÖ/PDY suçundan işlem gören ve haklarında yakalama kararı bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 15 şüpheli hakkında 23 Haziran'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMAN VE YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin FETÖ/PDY firarisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın ile eğitim kurumlarına ilişkin çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Söz konusu materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Öte yandan, iltisaklı olduğu değerlendirilen eğitim kurumlarına yönelik denetimlerin, Kocaeli Valiliği bünyesinde oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürüldüğü bildirildi.