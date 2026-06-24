Sahte reçetelerle ilaç stokladılar! 6 ilde operasyon: 19 gözaltı
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte reçetelerle temin edilen yüksek maliyetli kronik hastalık ilaçlarını yurt dışına kaçak yollarla gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKSEK MALİYETLİ İLAÇLAR STOKLANDI
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.
YURT DIŞINA KAYIT DIŞI GÖNDERİM
Söz konusu ilaçların kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanıldığını tespit eden ekipler, bu ilaçların kuryeler aracılığıyla sevk edilip eczacı kimlik ve yetkileri kullanılarak havalimanları ile çeşitli kargo firmaları üzerinden yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderildiğini ortaya çıkardı.
EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 19 GÖZALTI
Çalışmaların tamamlanmasının ardından eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.