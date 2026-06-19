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DEAŞ'ın sözde sorumlusu Ahmet Kazancı tutuklandı!

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DEAŞ'ın sözde sorumlusu Ahmet Kazancı tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı, Konya'da tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan örgütün sözde sorumlularından Ahmet Kazancı, Konya'da tutuklandı.

Sınır bölgesinde yakalanarak Türkiye'ye getirilen Kazancı'nın, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

DEAŞ'ın sözde sorumlularından Ahmet KazancıDEAŞ'ın sözde sorumlularından Ahmet Kazancı

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ terör örgütünün "Horasan Vilayeti" (ISKP) medya yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda "Abu Ubeyde" ve "Abu İbrahim" kod adlarını kullanan Ahmet Kazancı'yı sınır bölgesinde yakaladıktan sonra 17 Haziran'da Türkiye'ye getirmişti.

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