Suç örgütlerinin tribün savaşı! Fenerbahçeli tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e pusu iddianamesinde Halil Ay ve Daltonlar detayı
İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Kan donduran pusuya ilişkin hazırlanan iddianamede, olayın arkasındaki Halil Ay ve "Daltonlar" suç örgütü hesaplaşmasının şifreleri tek tek çözüldü.
İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz yıl 30 Aralık gecesi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, olayın geçmişte yaşanan örgütsel hesaplaşmalarla bağlantılı olduğu vurgulandı.
İNTİKAM PLANI HAZIRLANDI
Ay Grubu Suç Örgütü lideri Halil Ay 2023 yılında Fransa'da bir çiftlik evinde öldürülmeden önce Ocak 2023'te İstanbul Haliç Köprüsü'nde saldırıya uğramıştı.
İddiaya göre saldırıyı üstlenen Daltonlar Suç Örgütü'ne İbrahim Gümüştekin yardımcı olmuştu. Ay Grubu'nun sorumlu tuttuğu Gümüştekin'den intikam alma amacıyla hareket edildiği, bu süreçleri gerekçe göstererek Gümüştekin'e yönelik eylem planlandığı ve saldırının gerçekleştirildiği vurgulandı.
SALDIRIDAN SONRA AY'I ARADILAR
Saldırganların olay sonrası örgüt lideri Abdurrahman Ay ile telefon görüşmeleri yaptıkları dosyaya girdi.