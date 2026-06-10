Örgüt lider Ay ile eylemi gerçekleştiren sanıkların da aralarında yer aldığı 10 kişi hakkında, "kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı örgüt üyeliği" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.

İŞTE PUSUDA ROL ALAN İSİMLER

İddianamede, saldırıdan önce keşif ve takip yapıldığı, saldırının planlı bir örgüt faaliyeti olduğu belirtilerek sanıkların rolleri şöyle sıralandı:

Emrullah Üstün ve Efe Kadir: Saldırıyı gerçekleştiren ve ardından beyaz bir araçla Avrupa Yakası'na kaçan tetikçiler.

İsmail Enes Yılmaz: Saldırı aracını temin eden ve tetikçileri olay yerine götüren isim.