CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar
Mersin'in Silifke ilçesinde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisi tutuklandı. Dosyaya giren etkin pişmanlık ifadelerinde, para dolu kutuların Mersin'den Silifke'ye getirilerek belediyeye ait makam aracına teslim edildiği belirtildi.
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Haziran 2026 tarihinde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye binası, arşiv odaları, şirketler ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; suç unsuru olabilecek 3.200 evrak, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah, 11.500 Amerikan Doları ve en dikkat çekicisi ise farklı firmalara ait "kullanıma hazır" sahte kaşeler ile mühürlenmiş boş teklif zarfları ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
"KUTU İÇİNDE PARA" SEVKİYATI DEŞİFRE OLDU
Soruşturmanın seyrini, "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalanan şüphelilerin itirafları ve teknik takip verileri değiştirdi. İtirafçıların beyanlarına göre; belediyeden ihale alan firmaların, "hakedişlerini alabilmek" veya "ihale kazanmak" karşılığında yönetici kadrosuna düzenli olarak kutular içerisinde nakit para taşıdığı belirlendi.
MAKAM ARACINDA DOLAR SEVKİYATI
İtirafçı personelin beyanına göre, Mersin il merkezindeki matbaa yüklenicisi elden teslim alınan kutular gizlice Silifke'ye taşındı. Yol üstünde kontrol edilen kutuların içerisinden destelerce 200 TL'lik banknotlar ve 100 Amerikan Doları cinsinden paralar çıktı. Bu para dolu kutuların, Kabasakallı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında bekleyen belediye makam aracına teslim edildiği; teslimat esnasında aracın içinde Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'nin de hazır bulunduğu belgelendi.