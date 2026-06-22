CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar

Şüphelilerin "Gitmedik, almadık" iddiaları, emniyetin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS baz sinyal analizleriyle deşfire oldu. Belediye şoförleri ile rüşveti veren müteahhitlerin cep telefonlarının Mersin ve Silifke'deki gizli buluşma noktalarında aynı anda sinyal verdiği asayiş raporlarına geçti.

FESTİVAL İHALELERİNDE "MİLYONLUK" SAHTECİLİK VE EL YAZISI OYUNU!

Soruşturmanın en çarpıcı bölümlerinden birini ise belediyenin düzenlediği festivaller oluşturdu. Etkin pişmanlıktan yararlanan festival yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi, ihale mafyasının nasıl çalıştığını şu sözlerle tek tek anlattı:

"Doğrudan temin limitimiz dolduğu için Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz bana 'Biz üstüne 3.000.000 TL daha yazacağız, resmi teklifi 4.500.000 TL olarak ver' dedi. İhaleye soktuğum diğer iki paravan firmanın teklif mektuplarını ve zarflarını Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz kendi el yazısıyla doldurdu, kaşeleri kendi ayarladı. İhalenin bende kalmasını sağladılar. Başkan Mustafa Turgut'un her şeyden bilgisi vardı. Anlaştığımız o fazla 3 milyon TL'yi Erdoğan Gürbüz'e ofisime motorla geldiğinde peyderpey elden nakit ödedim."