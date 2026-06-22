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CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar

Mersin'in Silifke ilçesinde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu çok sayıda belediye yöneticisi tutuklandı. Dosyaya giren etkin pişmanlık ifadelerinde, para dolu kutuların Mersin'den Silifke'ye getirilerek belediyeye ait makam aracına teslim edildiği belirtildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Haziran 2026 tarihinde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye binası, arşiv odaları, şirketler ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; suç unsuru olabilecek 3.200 evrak, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah, 11.500 Amerikan Doları ve en dikkat çekicisi ise farklı firmalara ait "kullanıma hazır" sahte kaşeler ile mühürlenmiş boş teklif zarfları ele geçirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde yürütülen yolsuzluk, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 1

"KUTU İÇİNDE PARA" SEVKİYATI DEŞİFRE OLDU

Soruşturmanın seyrini, "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalanan şüphelilerin itirafları ve teknik takip verileri değiştirdi. İtirafçıların beyanlarına göre; belediyeden ihale alan firmaların, "hakedişlerini alabilmek" veya "ihale kazanmak" karşılığında yönetici kadrosuna düzenli olarak kutular içerisinde nakit para taşıdığı belirlendi.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 2

MAKAM ARACINDA DOLAR SEVKİYATI

İtirafçı personelin beyanına göre, Mersin il merkezindeki matbaa yüklenicisi elden teslim alınan kutular gizlice Silifke'ye taşındı. Yol üstünde kontrol edilen kutuların içerisinden destelerce 200 TL'lik banknotlar ve 100 Amerikan Doları cinsinden paralar çıktı. Bu para dolu kutuların, Kabasakallı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında bekleyen belediye makam aracına teslim edildiği; teslimat esnasında aracın içinde Belediye Başkanı Mustafa Turgut ve Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'nin de hazır bulunduğu belgelendi.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 3

PTS VE HTS KAYITLARI ÇAKIŞTI

Şüphelilerin "Gitmedik, almadık" iddiaları, emniyetin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS baz sinyal analizleriyle deşfire oldu. Belediye şoförleri ile rüşveti veren müteahhitlerin cep telefonlarının Mersin ve Silifke'deki gizli buluşma noktalarında aynı anda sinyal verdiği asayiş raporlarına geçti.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 4

FESTİVAL İHALELERİNDE "MİLYONLUK" SAHTECİLİK VE EL YAZISI OYUNU!

Soruşturmanın en çarpıcı bölümlerinden birini ise belediyenin düzenlediği festivaller oluşturdu. Etkin pişmanlıktan yararlanan festival yüklenicisi Erman Fatih Kirişçi, ihale mafyasının nasıl çalıştığını şu sözlerle tek tek anlattı:

"Doğrudan temin limitimiz dolduğu için Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz bana 'Biz üstüne 3.000.000 TL daha yazacağız, resmi teklifi 4.500.000 TL olarak ver' dedi. İhaleye soktuğum diğer iki paravan firmanın teklif mektuplarını ve zarflarını Ayniyat Müdürü Erdoğan Gürbüz kendi el yazısıyla doldurdu, kaşeleri kendi ayarladı. İhalenin bende kalmasını sağladılar. Başkan Mustafa Turgut'un her şeyden bilgisi vardı. Anlaştığımız o fazla 3 milyon TL'yi Erdoğan Gürbüz'e ofisime motorla geldiğinde peyderpey elden nakit ödedim."

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 5

SİLİFKE BELEDİYE SPOR'U PARAVAN YAPTILAR!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılık ekiplerinin banka hesap hareketleri üzerinde yaptığı derinlemesine incelemede, profesyonel olması sebebiyle belediyelerin maddi destek sağlaması kanunen kesinlikle yasak olan Silifke Belediye Spor Kulübü'nün paravan olarak kullanıldığı belirlendi.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 6

Belediye bütçesinden kulüp hesabına "7001 nolu talimat" ve "Özel talimat doğrultusunda" açıklamalarıyla milyonlarca lira aktarıldığı, bu paraların daha sonra rüşvet ve komisyon çarkını döndürmek için sistem dışına çıkarıldığı tespit edildi. Yüklenici Aydın Anıl Uğur, Özel Kalem Müdürü Ersin Servi'nin kendisine, "Başkan Mustafa Turgut'un makamından talimat var; Silifke Belediye Spor'a 1.500.000 TL bağış ve ücretsiz araç tahsisi yapmazsan belediyeden birikmiş ödemelerini alamazsın" diyerek şantaj yaptığını itiraf etti.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 7

İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDE "RÜŞVET" ŞANTAJI

Belediyedeki usulsüzlüklerin imar birimine de sıçradığı anlaşıldı. Belediye İmar Müdürü Şeyma Savar Devren'in hizmet talep eden vatandaşların imar ve ruhsat işlerini kasıtlı olarak sürüncemede bıraktığı; vatandaşlardan zorla talep edilen rüşvet paralarının ise takibe yakalanmamak için İmar Müdürü'nün kardeşi Hasan Savar'ın banka hesaplarına gönderildiği saptandı. Toplanan bu paraların daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Turgut'a teslim edildiği iddia edildi.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 8

SAHTE KAŞELER ÇIKTI!

19.06.2026 tarihinde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda belediye binası, arşiv odaları, kulüp binası ve ikametlerde yapılan aramalarda suç şebekesinin cephaneliği ele geçirildi:

21 adet cep telefonu ve sim kart, 7 hard disk, 6 laptop, 9 flash bellek,

İhale ve imar işlerine ait suça konu 3200 adet muhtelif resmi evrak,

11.500 Amerikan Doları nakit para ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği,

Farklı firmalara ait sahte ihalelerde kullanılmak üzere hazır tutulan onlarca esnaf/firma kaşesi, mühürlenmiş ve boş bırakılmış teklif mektupları yakalandı.

CHP'li Silifke Belediyesi'nde sahte kaşeli vurgun! Kutulardan deste deste dolar ve TL çıktı | Makam aracında taşımışlar - 9

İŞTE ŞÜPHELİLERİN ADLİ DURUMU

Sıra Ad Soyad Görevi/Unvanı Mahkeme Sevk Talebi Mahkeme Kararı
1 Mustafa TURGUT Silifke Belediye Başkanı Tutuklama talebi Tutuklanmıştır
2 Sait OĞUZ Silifke Spor Kulübü Başkanı Tutuklama talebi Tutuklanmıştır
3 Ezgi Erdağ DEMİRTAŞ Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklama talebi Tutuklanmıştır
4 Ersin SERVİ Özel Kalem Müdürü Tutuklama talebi Tutuklanmıştır
5 Erdoğan GÜRBÜZ Ayniyat Müdürü Tutuklama talebi Tutuklanmıştır
6 Osman YILMAZ Mali Hizmetler Müdürü Tutuklama talebi Mahkeme işlemleri devam etmektedir
7 Şerife YÖRÜKÇÜ Belediye Başkan Yardımcısı Tutuklama talebi Mahkeme işlemleri devam etmektedir
8 Turgut ONGUN Makam Şoförü Tutuklama talebi Mahkeme işlemleri devam etmektedir
9 Erman Fatih KİRİŞÇİ Festival İhaleleri Yüklenicisi Tutuklama talebi Tutuklanmıştır
10 Fikri ÖZ Belediye Görevlisi Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
11 Bayram Ali BALCI Belediye Görevlisi Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
12 Esen Tuba TOL Mimar Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
13 Hasan Devrim SAVAR İmar Müdürü Kardeşi Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
14 Bora TUĞAY Matbaa İhaleleri Yüklenicisi Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
15 Aydın Anıl UĞUR Taşıt İhaleleri Yüklenicisi Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
16 Emrah YILMAZ Matbaa İhaleleri Yüklenicisi Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
17 Durmuş BELEN Festival İhalesi Yüklenici firma Çalışanı Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
18 Şeyma SAVAR DEMREN İmar Müdürü Adli Kontrol talebi Adli Kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır
19 Vehbi TURGUT Gıda Yiyecek İçecek Yüklenicisi Adli Kontrol talebi Mahkeme işlemleri devam etmektedir
20 Mert Devlet TURGUT Zirai Ürünler Yüklenicisi Adli Kontrol talebi Mahkeme işlemleri devam etmektedir
Silifke Belediyesine operasyon!Silifke Belediyesine operasyon! SİLİFKE BELEDİYESİ'NE OPERASYON!

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