FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları!
İstanbul merkezli dev operasyonda, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına ait en gizli dijital arşiv ele geçirildi. "Garson" kod adlı gizli tanığın teslim ettiği mikro SD karttan çıkan şok 'izdivaç' ve 'katılım' notları, örgütün karanlık ağını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte kritik operasyonun tüm detayları...
Soruşturma dosyasında, şüpheliler için kullanılan özel kodların tek tek tespit edildi buna göre; SAYA: Kendisini tamamen örgüte teslim etmiş, talimatlardan dışarı çıkmayan en sadık grup. DİL (DİL1, DİL2, DİL3): Örgüt üyesi olan ancak henüz aktif görevlere aktarılmamış, sadakat ve eğitim süreci devam eden "öğrenci" statüsündeki şahıslar.
EA (Ehil Dünya): Örgüt içinde yer alan ancak tam bir teslimiyet göstermeyen, ideolojik eksiklikleri bulunan kişiler. SC ve SCC: 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten kopan veya sorgulayan kişilere verilen "riskli" kodlamalar. AD (Emniyet Dışı): Örgüt hiyerarşisinde emniyet biriminin etki alanı dışındaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor.
%116 KATILIM ORANI: MİLİMETRİK TAKİP
Örgütün, üyelerinin sadakatini ölçmek için kullandığı "Gelme %'si" sistemi dikkat çekti. Şüphelilerin polis okulu dönemindeki hafta sonu ve hafta içi toplantılara katılımı profesyonelce takip edildiği belirlendi. Dosyada yer alan Münevver Kulali'nin verilerinde, normal toplantıların ötesinde hafta içi ekstra görüşmelere katılması nedeniyle katılım oranının %116 gibi gerçek dışı bir seviyeye ulaştığı not edildi.