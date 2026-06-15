FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları!

HTS KAYITLARI VE "OPERASYONEL HAT" TUZAĞI Teknik incelemelerde, şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki "Mahrem İmamlar" ile gizliliği sağlamak amacıyla başkaları adına kayıtlı "operasyonel hatlar" üzerinden iletişim kurdukları saptandı. HTS analizleri, şüphelilerin bu imamlarla "ardışık arama" (back-to-back) yaptıklarını ve polis okulu çarşı izinlerinde aynı baz istasyonlarından sinyal vererek bir araya geldiklerini kesinleştirdi.

İSİM İSİM 16 ŞÜPHELİ Savcılık, örgüt hiyerarşisi içerisinde farklı düzeylerde görev aldığı tespit edilen şu 16 isim hakkında tutuklama talep etti: Elif Eda Aslı, Ceylan Avcı, Emre Ünaldı, Hüseyin Demircioğlu, Hüseyin Baysal, Mehmet Metehan Karasu, Şahin Yılmaz, Vildan Kanat, Abdullah Sezer, Caner Aktaş, Fatma Yılmaz Kurt, Halil Körez, Leyla Dikiş, Muzaffer Fidan, Münevver Kulali ve Tümay Kılıçel.

ÖRGÜTSEL NOTLAR: "HİZMETİ BURADA TANIDI"



SD kart verilerinde her şüpheli için tutulan özel notlar, örgütün insan kaynakları yönetimi gibi çalıştığını gösteriyor: Şüpheli Emre Ünaldı için "Bizi burada tanıdı.

Ünide arkadaşları ile özel evde kalmış", şüpheli Hüseyin Demircioğlu için "Hizmeti burada tanıdı. Namazlarını aksatıyor", şüpheli Elif Eda Aslı için ise örgütün evlilikleri organize ettiği "İzdivaç Yapılanması" içerisinde yer aldığına dair özel kayıtlar bulunduğu saptandı.