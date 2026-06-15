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FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları!

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FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları!

İstanbul merkezli dev operasyonda, FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına ait en gizli dijital arşiv ele geçirildi. "Garson" kod adlı gizli tanığın teslim ettiği mikro SD karttan çıkan şok 'izdivaç' ve 'katılım' notları, örgütün karanlık ağını bir kez daha gözler önüne serdi. İşte kritik operasyonun tüm detayları...

Soruşturma dosyasında, şüpheliler için kullanılan özel kodların tek tek tespit edildi buna göre; SAYA: Kendisini tamamen örgüte teslim etmiş, talimatlardan dışarı çıkmayan en sadık grup. DİL (DİL1, DİL2, DİL3): Örgüt üyesi olan ancak henüz aktif görevlere aktarılmamış, sadakat ve eğitim süreci devam eden "öğrenci" statüsündeki şahıslar.

FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları! - 1

EA (Ehil Dünya): Örgüt içinde yer alan ancak tam bir teslimiyet göstermeyen, ideolojik eksiklikleri bulunan kişiler. SC ve SCC: 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütten kopan veya sorgulayan kişilere verilen "riskli" kodlamalar. AD (Emniyet Dışı): Örgüt hiyerarşisinde emniyet biriminin etki alanı dışındaki kişileri tanımlamak için kullanılıyor.

FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları! - 2

%116 KATILIM ORANI: MİLİMETRİK TAKİP

Örgütün, üyelerinin sadakatini ölçmek için kullandığı "Gelme %'si" sistemi dikkat çekti. Şüphelilerin polis okulu dönemindeki hafta sonu ve hafta içi toplantılara katılımı profesyonelce takip edildiği belirlendi. Dosyada yer alan Münevver Kulali'nin verilerinde, normal toplantıların ötesinde hafta içi ekstra görüşmelere katılması nedeniyle katılım oranının %116 gibi gerçek dışı bir seviyeye ulaştığı not edildi.

FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları! - 3

HTS KAYITLARI VE "OPERASYONEL HAT" TUZAĞI

Teknik incelemelerde, şüphelilerin örgüt hiyerarşisindeki "Mahrem İmamlar" ile gizliliği sağlamak amacıyla başkaları adına kayıtlı "operasyonel hatlar" üzerinden iletişim kurdukları saptandı. HTS analizleri, şüphelilerin bu imamlarla "ardışık arama" (back-to-back) yaptıklarını ve polis okulu çarşı izinlerinde aynı baz istasyonlarından sinyal vererek bir araya geldiklerini kesinleştirdi.

FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları! - 4

İSİM İSİM 16 ŞÜPHELİ

Savcılık, örgüt hiyerarşisi içerisinde farklı düzeylerde görev aldığı tespit edilen şu 16 isim hakkında tutuklama talep etti: Elif Eda Aslı, Ceylan Avcı, Emre Ünaldı, Hüseyin Demircioğlu, Hüseyin Baysal, Mehmet Metehan Karasu, Şahin Yılmaz, Vildan Kanat, Abdullah Sezer, Caner Aktaş, Fatma Yılmaz Kurt, Halil Körez, Leyla Dikiş, Muzaffer Fidan, Münevver Kulali ve Tümay Kılıçel.

FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları! - 5

ÖRGÜTSEL NOTLAR: "HİZMETİ BURADA TANIDI"

SD kart verilerinde her şüpheli için tutulan özel notlar, örgütün insan kaynakları yönetimi gibi çalıştığını gösteriyor: Şüpheli Emre Ünaldı için "Bizi burada tanıdı.

Ünide arkadaşları ile özel evde kalmış", şüpheli Hüseyin Demircioğlu için "Hizmeti burada tanıdı. Namazlarını aksatıyor", şüpheli Elif Eda Aslı için ise örgütün evlilikleri organize ettiği "İzdivaç Yapılanması" içerisinde yer aldığına dair özel kayıtlar bulunduğu saptandı.

FETÖ’nün en gizli kasası açıldı: 'Garson'un SD kartından çıkan şok evlilik notları! - 6

TANIK BEYANLARI KANITLARI PERÇİNLEDİ

Sabah'ın haberine göre; Sadece dijital verilerle yetinilmeyen soruşturmada, tanıkların teşhisleri de dosyaya girdi. Tanık Ömer Dur, şüpheli Hüseyin Baysal'ın örgüt kampına katıldığını teşhis ederken; tanık Hüseyin Akman, şüpheli Şahin Yılmaz'ın polis okulunda örgütle iç içe bir grup içinde yer aldığını beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, toplanan tüm bu delillerin şüphelilerin suçlu olduğunu gösteren "kuvvetli suç şüphesi" oluşturduğunu belirterek, adaletin tecellisi için 16 şüphelinin de tutuklanarak cezaevine gönderilmesini talep etti. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

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