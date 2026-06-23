Başkan Erdoğan: Polonya ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Polonya ile her alanlda işbirliğini geliştiriyoruz. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ardından da 15 milyar dolarlık hedefi belirledik. Yeni hedefimize doğru emin adımlarla devam ediyoruz.

Savunma sanayii başta olmak üzere bu alanda geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza attık. Avrupa'nın savunma stratejisinde çok önemli iki ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda üzerine devam ettiriyoruz. Polonya'ya üyelik sürecimizde verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.

İkili münasebetlerimizin eğitim, kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere, Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.

NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliklerimizi oluşturuyor.

NAWROCKİ'DEN AÇIKLAMALAR

Nawrocki'nin açıklamaları ise şu şekilde: Bu çok eski asırlara kadar dayanıyor. Polonya ve Türkiye tarih boyunca çok fazla ortak deneyime sahiptir. Türkiye devleti, Polonya'nın belli bir dönem tarihten silinmesini hiçbir zaman kabul etmeyen tek devlettir.

Ve şimdiye kadar bu ilişkileri bu kadar güzel ve dostane bir şekilde devam ettirmeyi de becerebildik. Bugünkü temaslarımız, tarihî, güzel ve dostluk temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanını Polonya'ya davet etme imkânım oldu. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı'nın Polonya'yı ziyaret etme fırsatı da olacaktır.

Yaklaşan NATO Zirvesi'ne de katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenecek olması sebebiyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan biri de Rusya-Ukrayna Savaşı olacak ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük.