Başkan Erdoğan: Polonya ile ticaret hedefimiz 15 milyar dolar
Başkan Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunarak ticaret hacmi hedeflerinin 15 milyar dolar olduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca NATO caydırıcılığının da ortak hedefleri olduğunu da vurgulayarak, "Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez bir yere sahip iki NATO müttefiki olarak, bu iş birliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
"Polonya ile her alanlda işbirliğini geliştiriyoruz. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ardından da 15 milyar dolarlık hedefi belirledik. Yeni hedefimize doğru emin adımlarla devam ediyoruz.
Savunma sanayii başta olmak üzere bu alanda geçmişte gerek İHA'lar, gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza attık. Avrupa'nın savunma stratejisinde çok önemli iki ülke olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."
Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda üzerine devam ettiriyoruz. Polonya'ya üyelik sürecimizde verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz.
İkili münasebetlerimizin eğitim, kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere, Avrupa Birliği ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum.
NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliklerimizi oluşturuyor.
NAWROCKİ'DEN AÇIKLAMALAR
Nawrocki'nin açıklamaları ise şu şekilde: Bu çok eski asırlara kadar dayanıyor. Polonya ve Türkiye tarih boyunca çok fazla ortak deneyime sahiptir. Türkiye devleti, Polonya'nın belli bir dönem tarihten silinmesini hiçbir zaman kabul etmeyen tek devlettir.
Ve şimdiye kadar bu ilişkileri bu kadar güzel ve dostane bir şekilde devam ettirmeyi de becerebildik. Bugünkü temaslarımız, tarihî, güzel ve dostluk temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanını Polonya'ya davet etme imkânım oldu. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı'nın Polonya'yı ziyaret etme fırsatı da olacaktır.
Yaklaşan NATO Zirvesi'ne de katılma şansım olacak. Zirvenin Ankara'da düzenlenecek olması sebebiyle Türkiye'yi tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan biri de Rusya-Ukrayna Savaşı olacak ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştük.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'ya resmi ziyarette bulundu.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi resmi törenle karşıladı.
Nawrocki'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki'yi Külliye'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Nawrocki'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.
"MERHABA ASKER"
Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilirken, 21 pare top atışı yapıldı. Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.
Erdoğan ve Nawrocki, merdivenlerde Türk ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Nawrocki, görüşme sonrası ortak basın toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.
ASELSAN'I ZİYARET ETTİ
Öte yandan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara ziyareti kapsamında ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nü ziyaret etti.
Ziyarette Nawrocki'ye, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol eşlik etti.