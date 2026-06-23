Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin ziyaretine ilişkin, "Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Polonya lideri Nawrocki'den ASELSAN Tesisleri'ne ziyaret

Görgün, şunları kaydetti:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyeti ASELSAN Gölbaşı Tesisleri'nde ağırladık. Programımızda, savunma sanayimizin milli ve özgün teknolojilerini, mühendislik kabiliyetlerimizi ve yüksek teknoloji alanındaki üretim altyapımızı Sayın Cumhurbaşkanı ve değerli heyetine tanıttık. Savunma elektroniği, radar, haberleşme ve elektro-optik teknolojileri başta olmak üzere sahip olduğumuz kabiliyetlerin, iki güçlü NATO müttefiki olan ülkelerimiz arasındaki savunma sanayisi işbirliğine yeni katkılar sunacağına inanıyoruz. Tesislerimize teşrif ederek savunma sanayimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Nawrocki ve beraberindeki heyete şükranlarımı sunuyorum."