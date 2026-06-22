Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Türkiye'ye geliyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki 23-24 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da ileriye taşınması amacıyla atılabilecek stratejik adımlar ve potansiyel yatırım alanları ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nawrocki'nin 23-24 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.
TÜM VEÇHELERİYLE İKİLİ İLİŞKİLER MASADA
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da ileriye taşınması amacıyla atılabilecek stratejik adımlar ve potansiyel yatırım alanları ele alınacak.
BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER ELE ALINACAK
Görüşmelerin gündeminde sadece ikili münasebetler yer almayacak. Başkan Erdoğan ve mevkidaşı Nawrocki'nin; güncel bölgesel krizler, küresel gelişmeler ve uluslararası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor. Ziyaretin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmesi bekleniyor.