Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Türkiye'ye geliyor!

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki

TÜM VEÇHELERİYLE İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki köklü ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin daha da ileriye taşınması amacıyla atılabilecek stratejik adımlar ve potansiyel yatırım alanları ele alınacak.