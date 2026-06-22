Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer"
Siyaset arenası, 6 Haziran belde seçimlerinin yankıları, partilerin üye sayılarındaki dikkat çeken değişimler ve peş peşe yayınlanan geniş kapsamlı kamuoyu araştırmalarıyla hareketli günler geçiriyor. Kulislere damga vuran son anketlerde vatandaşa yöneltilen "Türkiye'nin temel sorunlarını kim çözebilir?" sorusuna gelen yanıt ise net oldu: Toplumun büyük bir kesimi, mevcut sorunların üstesinden yine Başkan Erdoğan'ın geleceğine inanıyor.
2026 yılının başlangıcından bu yana AK Parti'ye seçmen ilgisinde düzenli bir artış değerlendiriliyor.
Özellikle vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaş "Sorunları yine Erdoğan çözer" derken, kurmaylar ekonomik adımlarla bu ivmenin daha da hızlanacağını vurguluyor.
Öte yandan AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, partinin yürüttüğü yoğun saha performansı meyvelerini vermeye başladı.
Yılbaşından bu yana yükseliş trendini koruyan AK Parti'nin, Temmuz ayında Yargıtay tarafından açıklanacak resmi veriler öncesinde üye sayısını 100 bin daha artırdığı belirtiliyor.