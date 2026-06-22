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Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer"

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Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer"

Siyaset arenası, 6 Haziran belde seçimlerinin yankıları, partilerin üye sayılarındaki dikkat çeken değişimler ve peş peşe yayınlanan geniş kapsamlı kamuoyu araştırmalarıyla hareketli günler geçiriyor. Kulislere damga vuran son anketlerde vatandaşa yöneltilen "Türkiye'nin temel sorunlarını kim çözebilir?" sorusuna gelen yanıt ise net oldu: Toplumun büyük bir kesimi, mevcut sorunların üstesinden yine Başkan Erdoğan'ın geleceğine inanıyor.

2026 yılının başlangıcından bu yana AK Parti'ye seçmen ilgisinde düzenli bir artış değerlendiriliyor.

Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer" - 1

Özellikle vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusuna vatandaş "Sorunları yine Erdoğan çözer" derken, kurmaylar ekonomik adımlarla bu ivmenin daha da hızlanacağını vurguluyor.

Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer" - 2

Öte yandan AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, partinin yürüttüğü yoğun saha performansı meyvelerini vermeye başladı.

Yılbaşından bu yana yükseliş trendini koruyan AK Parti'nin, Temmuz ayında Yargıtay tarafından açıklanacak resmi veriler öncesinde üye sayısını 100 bin daha artırdığı belirtiliyor.

Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer" - 3

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ

AK Parti kulislerinde son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Araştırma sonuçlarında vatandaşın öncelikli gündem maddesi beklendiği gibi ekonomi, hayat pahalılığı ve alım gücü olarak öne çıkıyor.

AK Parti kurmayları, hükümetin enflasyonla mücadele programı ve makroekonomik göstergelerdeki pozitif ivmenin önümüzdeki süreçte vatandaşın cebine ve mutfağına daha güçlü yansıtılacağını ifade ediyor.

Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer" - 4

GÜVENİN ADRESİ ERDOĞAN

Edinilen bilgilere göre 2026 yılının ilk ayından bu yana AK Parti'ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış dikkat çekiyor.

Vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" ve "Bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir?" sorularına verilen yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer alıyor.

Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer" - 5

AK PARTİ'DE YENİ ÜYE DALGASI YOLDA

Sabah'ın haberine göre; AK Parti'nin sahadaki yükselişi, partinin üye tabanına da doğrudan yansıyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ocak ayında güncellediği resmî kayıtlara göre 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 üye ile açık ara zirvedeki yerini koruyordu.

Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer" - 6

Ocak ayından itibaren saha hareketliliğine vites artıran AK Parti teşkilatlarının, o tarihten bu yana üye sayısına 100 bine yakın yeni kayıt eklediği ifade ediliyor.

Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer" - 7

Yargıtay'ın Temmuz ayında açıklayacağı güncel resmî veriler öncesinde kulislere yansıyan bu çarpıcı rakam, teşkilatın seçim refleksinin ve vatandaşa dokunma kabiliyetinin ne kadar diri olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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