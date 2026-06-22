Anketlerden çıkan çarpıcı sonuç: "Yine Erdoğan çözer"

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ EKONOMİ



AK Parti kulislerinde son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları değerlendiriliyor. Araştırma sonuçlarında vatandaşın öncelikli gündem maddesi beklendiği gibi ekonomi, hayat pahalılığı ve alım gücü olarak öne çıkıyor. AK Parti kurmayları, hükümetin enflasyonla mücadele programı ve makroekonomik göstergelerdeki pozitif ivmenin önümüzdeki süreçte vatandaşın cebine ve mutfağına daha güçlü yansıtılacağını ifade ediyor.

GÜVENİN ADRESİ ERDOĞAN



Edinilen bilgilere göre 2026 yılının ilk ayından bu yana AK Parti'ye yönelik seçmen ilgisinde düzenli bir artış dikkat çekiyor. Vatandaşlara yöneltilen "Bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" ve "Bu liderlerden hangisi refahı kalıcı kılabilir?" sorularına verilen yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ilk sırada yer alıyor.