İRAN'DAN DA TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir sonuca ulaşmasını umduğunu aktardı. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.