CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel krizler karşısında sergilediği sarsılmaz duruş ve yürüttüğü barış diplomasisi dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Erdoğan'ın diplomatik girişimlerini ve bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirterek, Ankara'ya ateşkes sürecine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Türkiye'ye bir teşekkür mesajı da İran'dan geldi.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz 1

Türkiye, son yıllarda bölgesel krizlerin çözümünde arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da diplomatik temaslarıyla çatışmaların önlenmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde kilit rol almaya devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD-İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek sosyal medya hesabından İsrail'in olası sabotajları konusunda dikkat çeken uyarılarda bulunmuştu.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz 3

Başkan Erdoğan açıklamasında; "Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz 4

ABD'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ile ABD arasındaki diplomatik sürece ilişkin açıklamalarına övgü yağdırdı.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirterek Ankara'ya teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz 5

"ERDOĞAN'IN GERİLİMİN AZALTILMASINA VERDİĞİ DESTEĞİ TAKDİR EDİYORUZ"
Büyükelçi Barrack açıklamasında, Başkan Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteğin son derece önemli olduğunu vurguladı. Barrack, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Milletler diyalog, ortaklık ve barış ve güvenliğe yönelik ortak bir bağlılığı seçtiğinde ilerleme mümkündür." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz 6

İRAN'DAN DA TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Bakan Fidan, varılan mutabakata ilişkin duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sürece ilişkin tamamlayıcı görüşmelerin de olumlu bir sonuca ulaşmasını umduğunu aktardı. Mutabakatı akamete uğratmaya yönelik kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik katkılarını kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz 7

Başkan Erdoğan'ın İran ile ABD arasında yürütülen diplomatik temaslara ilişkin değerlendirmelerinin ardından geldi. Hatırlnacağı üzere Başkan Erdoğan, bölgede tansiyonun düşürülmesi, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomatik kanalların açık tutulmasının önemine dikkat çekmişti.

Başkan Erdoğan: Anlaşma memnuniyet verici BAŞKAN ERDOĞAN: ANLAŞMA MEMNUNİYET VERİCİ
ABD ile İsrail arasında siyasi savaş başladı ABD İLE İSRAİL ARASINDA SİYASİ SAVAŞ BAŞLADI

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin