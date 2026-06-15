Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisine ABD'den övgü İran'dan teşekkür: Takdir ediyoruz
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesel krizler karşısında sergilediği sarsılmaz duruş ve yürüttüğü barış diplomasisi dünya gündemindeki yerini koruyor. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Erdoğan'ın diplomatik girişimlerini ve bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirterek, Ankara'ya ateşkes sürecine verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Türkiye'ye bir teşekkür mesajı da İran'dan geldi.
Türkiye, son yıllarda bölgesel krizlerin çözümünde arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolü üstlenirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da diplomatik temaslarıyla çatışmaların önlenmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesi yönünde kilit rol almaya devam ediyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD-İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek sosyal medya hesabından İsrail'in olası sabotajları konusunda dikkat çeken uyarılarda bulunmuştu.
Başkan Erdoğan açıklamasında; "Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgemizde kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum." ifadelerini kullandı.
ABD'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ile ABD arasındaki diplomatik sürece ilişkin açıklamalarına övgü yağdırdı.
Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını takdir ettiklerini belirterek Ankara'ya teşekkür etti.
"ERDOĞAN'IN GERİLİMİN AZALTILMASINA VERDİĞİ DESTEĞİ TAKDİR EDİYORUZ"
Büyükelçi Barrack açıklamasında, Başkan Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteğin son derece önemli olduğunu vurguladı. Barrack, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasiye ve bölgesel gerilimin azaltılmasına verdiği desteği takdir ediyoruz. Milletler diyalog, ortaklık ve barış ve güvenliğe yönelik ortak bir bağlılığı seçtiğinde ilerleme mümkündür." ifadelerini kullandı.