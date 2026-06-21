Ünlülere yönelik soruşturmada yeni detay: Kerimcan Durmaz'dan uyuşturucu itirafı: Orada bir kez kullandım
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Kerimcan Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında ifadesi alınan Durmaz, 2018 yılında ABD'de bir kez uyuşturucu kullandığını kabul ederken, o tarihten sonra madde kullanmadığını savundu. Açıklamalarında hakkındaki iddialara yanıt veren Durmaz, evinde uyuşturucu kullanımı ya da "parti" düzenlendiği yönündeki iddiaları da reddetti.
İstanbul'da sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ismin adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu negatif çıkan isimlerden Kerimcan Durmaz'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
"ORADA BİR KEZ UYUŞTURUCU MADDE KULLANDIM"
Durmaz, ifadesinde 2018 yılında ABD'de bulunduğu sırada bir kez uyuşturucu kullandığını kabul ederek, "Ben 2018'de ABD'ye gitmiştim. Orada bir kez uyuşturucu madde kullandım ancak o dönemden beri uyuşturucu madde kullanmıyorum" dedi.
Hakkındaki iddialara da sert şekilde yanıt veren Durmaz, evinde düzenli olarak parti yapıldığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
"EVİMDE CİNSEL PARTİ DÜZENLEMEDİM"
Beykoz'da yaşadığını belirten Durmaz, arkadaş buluşmalarının farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını savunarak, "Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir" ifadelerini kullandı.
Durmaz ayrıca, "Ben evime uyuşturucu kullanan birinin girmesine asla izin vermem. Ben evimde cinsel parti düzenlemedim" diyerek iddiaları reddetti.
Soruşturma kapsamında işlem yapılan diğer isimlerle uyuşturucu kullanımı üzerinden bir bağlantısı olmadığını savunan Durmaz, "Şu an benimle birlikte gözaltına alınmış olan şahıslardan uyuşturucu kullandığını bildiğim birisi yoktur. Benim bu kişilerle de samimi bir arkadaşlığım yoktur" dedi.
8 İSMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Soruşturma kapsamında alınan örneklerin incelenmesi sonucunda;
Kenan Doğulu
Ozan Doğulu
Enis Arıkan
Berdan Mardini
Yaşar İpek
Ali Efe Bezci
Oğuzhan Beker
Tolga Çam
isimlerinin uyuşturucu madde testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
SORUŞTURMADA 9 TUTUKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlanırken, sulh ceza hakimliği 9 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Emre Tari, Hasan Vatan, Reyhan Küçükyeğen, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correira ve Rafet Eren Yorulmazer yer aldı.