Ünlülere yönelik soruşturmada yeni detay: Kerimcan Durmaz'dan uyuşturucu itirafı: Orada bir kez kullandım

Hakkındaki iddialara da sert şekilde yanıt veren Durmaz, evinde düzenli olarak parti yapıldığı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Durmaz, ifadesinde 2018 yılında ABD'de bulunduğu sırada bir kez uyuşturucu kullandığını kabul ederek, "Ben 2018'de ABD'ye gitmiştim. Orada bir kez uyuşturucu madde kullandım ancak o dönemden beri uyuşturucu madde kullanmıyorum" dedi.

İstanbul'da sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ismin adının karıştığı uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve test sonucu negatif çıkan isimlerden Kerimcan Durmaz'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

"EVİMDE CİNSEL PARTİ DÜZENLEMEDİM"

Beykoz'da yaşadığını belirten Durmaz, arkadaş buluşmalarının farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını savunarak, "Herhangi bir ev partisi düzenlemiyorum. Arada sırada arkadaşlarım bana gelir ancak bu parti mahiyetinde buluşmalar değildir" ifadelerini kullandı.

Durmaz ayrıca, "Ben evime uyuşturucu kullanan birinin girmesine asla izin vermem. Ben evimde cinsel parti düzenlemedim" diyerek iddiaları reddetti.