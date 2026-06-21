Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, ailesi için ömrü boyunca emek veren, fedakârlık gösteren ve mücadele eden babaların Babalar Günü'nü kutladı.

"KAHRAMAN BABALARIMIZIN BABALAR GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"

Erdoğan paylaşımında, "Ailesi için hayatı boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını sahiplerine adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.