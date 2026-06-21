Başkan Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda ailesi için fedakârca mücadele eden tüm babaların gününü kutladı. Erdoğan, 21 Haziran'da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, hayattaki tüm imkanlarını ailelerine adayan babalara teşekkür ederken, şehit babaları da rahmetle andı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, ailesi için ömrü boyunca emek veren, fedakârlık gösteren ve mücadele eden babaların Babalar Günü'nü kutladı.
"KAHRAMAN BABALARIMIZIN BABALAR GÜNÜ'NÜ TEBRİK EDİYORUM"
Erdoğan paylaşımında, "Ailesi için hayatı boyunca fedakârca çalışan, çabalayan, mücadele eden, tüm imkânlarını sahiplerine adayan kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT BABALARI VE VEFAT EDENLERİ ANDI
Mesajında şehitleri ve ebediyete irtihal eden babaları da unutmayan Erdoğan, "Aziz şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babalarımızı rahmetle yâd ediyorum" dedi.