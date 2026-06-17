TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı: Karar Resmi Gazetede

TBMM'nin çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek.