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Gençlerden Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi

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Gençlerden Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program çıkışında gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in, alanda bekleyen gençleri işaret ederek Başkan Erdoğan'a Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini iletmesi üzerine, Başkan Erdoğan gençlerin yanına geçti.

GENÇLERDEN BAŞKAN ERDOĞAN'A BABALAR GÜNÜ SÜRPRİZİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Başkan Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutlayarak hazırlanan özel tabloyu takdim etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'I DUYGULANDIRAN NOT

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var", "Baba bir geceni de bize ayır" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

Gençlerden Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi - 1

Tabloda yer alan "Baba bir geceni de bize ayır" cümlesi, Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve çocuklarıyla ilgili paylaştığı bir hatıraya gönderme yaptı. Erdoğan, bir röportajında yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken, kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta "Baba bir geceni de bize ayır" yazdığını ifade etmişti.

Gençlerden Başkan Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi - 2

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Başkan Erdoğan, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.

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