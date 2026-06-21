İYİ Parti 28. Dönem Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendilerini emniyet müdürü ve terörle mücadele görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, yaklaşık 70 milyon lira değerindeki altın ve dövizi alan iki şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Kocamaz, FETÖ mensuplarının kimlik bilgilerini kullandığı ve adına hesap açtığı yalanıyla kandırıldı. Suçluların ifadesine ahaber.com.tr ulaştı.

İYİ Parti 28. Dönem Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendilerini emniyet müdürü ve terörle mücadele görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu.



70 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 70 milyon lira değerindeki altın ve dövizi alan iki şüpheli tutuklandı.

ŞİFRE "BAYRAK" Soruşturma dosyasına göre Kocamaz, 14 Haziran'da telefonla aranarak adına FETÖ mensuplarınca banka hesapları açıldığı, kimlik bilgilerinin örgüt tarafından kullanıldığı ve yürütülen operasyona destek vermesi gerektiği yönünde kandırıldı. Dolandırıcılar, Kocamaz'a sözde operasyon kapsamında para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini söyledi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle evindeki para ve altınları fotoğraflayan Kocamaz, yaklaşık 68 bin dolar, 1.900 euro, 7 kilo 350 gram külçe altın ile çok sayıda ziynet eşyasını bir çantaya koydu. Telefonda verilen talimat doğrultusunda Ankara'da Başkent Üniversitesi yakınlarında buluşma noktasına giden Kocamaz, parola olarak belirlenen "Bayrak" kelimesini söyleyen kişiye çantayı teslim etti.

1500 DOLAR KARŞILIĞINDA KURYELİK Dolandırıldığını daha sonra anlayan Kocamaz'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmada Bedirhan Türeli ile Emre Çakmakçı yakalandı. Dosyadaki ifadelere göre Bedirhan Türeli, cezaevinde tanıştığı kişiler tarafından yönlendirildiğini, Ankara'da teslim aldığı çantayı Bolu'da Emre Çakmakçı'ya verdiğini ve bunun karşılığında 1.500 dolar aldığını anlattı. Emre Çakmakçı ise olayda kurye konumunda olduğunu öne sürerek suçlamaları kabul etmedi.