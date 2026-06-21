Bakanlık açıkladı: İki bal markasında hile tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Bakanlığın gıda güvenliği kapsamında güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine bu kez iki bal üreticisi dahil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

BAKANLIK AÇIKLADI: İKİ BAL MARKASINDA HİLE TESPİT EDİLDİ Bakanlığın gıda güvenliği kapsamında güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine bu kez iki bal üreticisi dahil edildi.



DENETİMLERDE MEVZUATA AYKIRILIK BELİRLENDİ 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu rehberliğinde yürütülen laboratuvar incelemelerinde, söz konusu bal markalarının ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı (ürünlerin içine yabancı maddeler karıştırıldığı veya hileli üretim gerçekleştirildiği) kesinleşti. Yapılan sıkı denetimler sonucunda yasal mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen firmalar ve hileli bulunan ürünleri şu şekilde ilan edildi: